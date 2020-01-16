景賢里活化設私房菜 每圍萬元起 辦免費導賞團 下午茶人均300元

營運機構料年收入3000萬

天大研究院香港政策研究中心主任吳文華說，日後將於早上時段設導賞團，每逢周二、周三及周四開放予學校團體，而周五、周六、周日將開放予公眾參觀，每團不多於30人，並會安排穿梭巴士往返金鐘接送參觀者，預計每日約200至300人入場。

收費項目方面，參加導賞團的市民可用100元加購「Tour and Tea」的品茶活動，品嘗普洱及草藥糕點。至於下午至晚上時段則提供下午茶、小食及私房菜。對比品茶活動，下午茶時段（下午2時至4時半）提供更多及更高級的茶類及糕點。吳文華說，下午茶人均消費約300至400元，參觀者可以「歎足2.5小時」。若然意猶未盡，吳表示下午茶時段結束後，亦會提供小食如湯麵等，為參觀者提供多項飲食選擇。

逢周五音樂會 每位收費百多元

至於晚市的私房菜選址景賢里內的中餐廳及西餐廳，只設兩枱。吳說，私房菜僅供應晚市，每次預約只接受一個單位，以保障私隱度。她又說，私房菜由中華廚藝學院的退休廚師掌廚，餐單以中草藥及養生為主，收費則參考酒店，最低收費為每枱1萬元，即人均花費約1000元。她認為價格相宜，相信有一定客源。此外，機構亦會逢周五舉辦音樂會，演出涵蓋中樂及西樂，並提供茶水，每位收費約百多元，每次容納最多60人。

游泳池保留原貌 設四季花園

至於建築方面，備受關注的游泳池會保留原貌，周圍則綠化為四季花園，並增設升降機，以便行動不便者使用及欣賞美景。吳補充，將改動主樓的南邊花園，除增設綠色屋頂及洗手間外，亦會出售景賢里品牌的茶包及湯包，價格介乎60至100元。