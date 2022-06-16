渣馬跑手不治 專家指醫輔隊田總合作「好大困難」

退休急症室顧問醫生甘澤華供稱，每10萬名跑手中，僅有0.54人於馬拉松期間出現心臟驟停，情况罕見，但致死率高達71%。他認為本案渣馬賽事中，主辦方香港業餘田徑總會（田總）及醫療輔助隊的溝通合作明顯有「好大困難」，雙方沒有快速的通報救援、緊急分流系統，對事主李文德（終年50歲）的存活率造成負面影響。

甘建議設立醫務總監一職，統籌緊急醫療服務，並建立通報事故應用程式，讓工作人員通報傷者位置及傷勢等，再透過高端電腦系統蒐集數據，協助大會作臨牀決定。甘又指，跑手人數眾多，肉眼難以監察意外發生，可增設無人機高空監察，田總亦可考慮使用其他機構提供的醫療服務，包括紅十字會、童軍、香港聖約翰救護機構等。

倡設通報事故程式強制人員受訓

死者太太廖美寶關注由義工提供醫療服務是否足夠。甘澤華表示，全職救護員固然最好，但渣馬屬籌款活動，田總及贊助商需控制支出，聘請大量全職救護員的可能性低，要求使用義工較合理，但須強制他們接受訓練及測試。

研訊押後至下周四（23日）作結案陳辭，死因裁判官將於6月27日引導陪審團，陪審團料6月28日退庭商議。

【案件編號：CCDI 43/18】

（死因研訊）