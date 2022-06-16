中轉屋拆遷 單身戶斥政策不公申覆核

【明報專訊】房委會前年通過石籬中轉房屋的遷置安排，將清拆以興建公屋，目標今年底清空中轉屋。部分居民早前獲安置或編配公屋單位，餘下多名「第三類」單身居民被安置入住屯門寶田中轉屋。有住戶不滿措施不公平，昨日連同石籬中轉屋居民關注組向高等法院申請司法覆核，關注組認為房委會沿用25年前的政策安置居民，是歧視一人住戶。
司法覆核申請人為居住石籬中轉屋10年的許榮恩，答辯人為特首林鄭月娥及運房局長陳帆。
當局促石籬遷屯門中轉屋
申請方：應派公屋或原區安置
申請人許榮恩在庭外稱，他輪候公屋已14年，現被要求由石籬中轉屋遷至寶田中轉屋，早前再次收信，信中稱若不接受安置則被視為放棄及須交出石籬單位。他認為應與其他居民同樣獲發公屋或原區安置。
根據入稟狀，申請人要求法庭作出判決，即石籬中轉屋安置措施以非長者一人公屋輪候時間為基礎，是違反《基本法》及《香港人權法案條例》下，市民在法律面前是平等及不受歧視的原則，而房署以不公平程序對待申請人。申請人尋求法庭頒令，要求房署給予平等的公屋安置對待。
許形容時日無多，變相逼遷，故提出司法覆核，「我哋唔係刁民挑戰政府，唔係搞政治」。若結果不理想，他或考慮向運房局提出私人檢控。
陳小姐亦住在石籬中轉屋10年，原以為獲編公屋，得知須遷至寶田後晴天霹靂。她在當區工作及有社交網絡，認為難以適應另一區生活，批評當局漠視他們的需求及感受。關注組指出，居民和議員曾多次和當局開會反映意見，但對方沒正面回覆，目前受影響約有20多名住戶。