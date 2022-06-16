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菲傭裁死於自然 官下令警查中介 陪審對警方勞處提建議 公司：唔知有咩違例喎

【明報專訊】46歲菲傭2017年在僱主家中昏迷，送院後逝世，家屬懷疑她過勞致死，早前入稟高等法院，獲准召開死因研訊。死因庭陪審團昨一致裁定事主死於自然，並就警方調查過程、勞工處監察中介公司等提出7項建議（見表），要求跟進中介公司是否違反《職業介紹所實務守則》等，獲死因裁判官何俊堯接納，下令警方跟進。中介公司東主事後回應「違例？我唔知有啲咩違例喎」。事主胞妹對研訊結束感到「鬆一口氣」，冀港人關注外傭困境。

兩男兩女陪審團裁定事主QUINTO, Leonita Arcillas（終年46歲）於2017年4月4日，在僱主家中、即美孚新邨一期某單位逝世，導致死亡的傷害或疾病不詳。

是次研訊共傳召14名證人，其中涉案的外傭中介公司，沒保留事主的合約、交往文件等紀錄；僱主無參與研訊（見另稿）。中介公司東主李偉康接受電話訪問時不認為自己有違例，又強調他已解釋電腦曾遭駭客入侵，故遺失大部分檔案，即使違法亦是無心之失。

遺屬：冀啟發港人關注外傭困境

事件經歷5年告終，事主胞妹Imelda昨日透過律師表示，感謝參與研訊的人，讓她有機會了解姊姊的故事，除希望不會悲劇重演，冀研訊能啟發港人多關注外傭的困境，及相關部門能實行查核外傭準僱主。

死因研訊得以召開，源於胞妹前年入稟高等法院提出申請。根據高院判辭，警方當時的調查報告稱，案件不涉可疑或罪行元素，事主胞妹亦無投訴，故建議毋須召開死因研訊。死因庭2019年3月曾裁定事主死因不明，毋須召開。

警曾稱不涉可疑家屬無投訴

入稟胞妹指錄口供語言不通

不過胞妹在高院申請時表示，她當時曾問警員姊姊為何突然過世，並要求見僱主，卻遭拒絕；她亦沒向警方說過「我沒有任何投訴」，又指錄口供時只有中英文傳譯，她不知可要求他加祿語傳譯，故不明白過程中所有內容。高院最終考慮胞妹錄口供時的情况，加上事主相對年輕，在沒患病下猝逝，生前可能遭受僱主苛待，下令死因庭召開研訊。

一直代表家屬的非牟利組織Justice Without Border指出，僱主最終未有參與死因研訊，令許多關鍵問題未得解答，但期望透過研訊作出的建議有助保障外傭健康和安全。

【案件編號：CCDI-663/17】

（死因研訊）

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