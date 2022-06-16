港聞

港聞二

1款血氧計標籤資料遺漏 消委倡立法規管

【明報專訊】本港今年初爆發第五波新冠疫情期間，血氧計一度成為市民追捧的醫療產品。消委會今年4月檢視3款市面上的指式脈搏血氧計，發現其中一款血氧計標示有衛生署醫療儀器科的編號，與署方網頁上的產品名稱不對應，僅本地負責人的公司名稱相同。衛生署回覆本報查詢稱，涉事產品於「醫療儀器行政管理制度」的表列型號為「FS20D」，製造商為「Hunan Accurate Bio-Medical Technology Co., Ltd.」，初步調查顯示事件涉標籤資料遺漏，但不涉產品安全問題。

衛署指不涉安全問題

消委會總幹事黃鳳嫺表示，消費者選購血氧計時可參考衛生署「醫療儀器行政管理制度」下的表列產品，亦可透過產品說明書、標籤，分析血氧計是否屬於醫療使用。消委會指出，衛生署2004年開始推行上述自願制度，安全、品質及性能方面符合要求的產品會獲表列，目前有超過20款血氧計獲表列，但制度採用將近20年，本港現時並無特定法例規管指式脈搏血氧計在內的醫療儀器，消委會認為應引入法例嚴格規管，保障醫療儀器質素。

消委會又提醒消費者，血氧計所顯示的血含氧量只是監察身體狀况的其中一個參考指標，容易受多種因素影響，或出現誤差，例如手太冰冷或太濕、指甲太長等，均會影響血氧計準確度，消費者不能只依賴血氧計數值作健康指標。

（消委報告）

相關字詞﹕黃鳳嫺 血氧計 消委會

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