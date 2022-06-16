港聞

港聞二

新樓未入伙地板發霉 消委介入後發展商跟進

【明報專訊】本港樓價高企，港人置業難，惟部分新樓質素參差，令消費者困擾。消委會公布，今年首5月接24宗有關一手住宅物業物料或執修的投訴，去年全年則接97宗投訴，屬3年來最多。投訴涉及部分新樓的交樓質素參差，發展商未能適時跟進，有個案購入千萬元物業，但未入住地板已發霉變黑，卻一直未獲發展商跟進，業主需暫住酒店兩個月。

首5月24宗物料執修投訴

消委會昨公布部分投訴內容，有投訴人以逾千萬元購買一個全新樓盤單位，自行委託公證行驗收，驗樓報告指單位內有11處地方狀况未如理想，包括多處發現空心磚，地板更大面積發霉變黑。投訴人認為交樓質素令人難以接受，不滿未入住地板已發霉變黑，擔心霉菌影響家人健康，要求發展商更換全屋地板並加強防潮處理。

投訴無回音 事主住酒店兩月

投訴人提交執修清單，並先後與管理公司和發展商聯絡，遲遲未獲回覆，亦未能聯絡到相關負責人。最終投訴人要暫住酒店兩個月，向消委會求助。消委會去信發展商跟進後，發展商主動聯絡投訴人，並安排全面更換室內地板，又承諾逐一跟進其他執修項目。新聞稿並無公開涉事管理公司和發展商身分。

消委會提醒，消費者需妥善保留售樓說明書，考慮聘請具備建築或測量經驗的專業人士代為檢查，清晰填寫驗樓清單，保留執修過程中的溝通紀錄，如認為發展商未有履行合約條文，或未能於合理時間內跟進執漏要求，可向消委會求助。

（消委報告）

相關字詞﹕消委會

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