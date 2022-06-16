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9款牀單標榜抗菌 兩款測試佐證有效

【明報專訊】消委會測試市面上15款聲稱具抗菌或防蟎功能的牀單和牀褥保護套，當中9款同時標示有「抗菌」及「防蟎」功能，餘下6款則標示可防蟎，結果顯示各樣本防蟎功能令人滿意，但抗菌功能方面，9款樣本只有兩款能有效抑制兩種試驗菌種之生長。消委會形容結果令人失望，已將相關結果和產品資料交海關跟進。海關回覆消委會稱正分析。

防蟎功能整體滿意

「蟎可敵」總評級最高

9款標示有抗菌功能的樣本中，只有兩款能有效抑制兩種試驗菌種的生長，包括金黃葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌，其中售價1200元、來自泰國的「蟎可敵Mite-PROTEX」牀褥套，防蟎及抗菌總評級最高，獲5星；售價864元的「Natural Home」抗菌防蟎純棉無皺牀笠，總評級排第二，獲4.5星。另有兩款只能有效抑制金黃葡萄球菌生長，其餘5款則只有輕微效能。

售1429元的「卡撒天嬌」的「CASA-V幻影絲印花系列 Fitted Sheet with Pillow Cases」總評最差，只獲3星，其抑制金黃葡萄球菌表現最差，抑菌值只有0.1，抑制克雷伯氏肺炎菌的抑菌值只有0.3。消委會報告提到其參考的抑菌標準要求，需達2.0或以上才可被視為有效抗菌或抑菌。

無法抑制標明菌種或違法

消委會研究及試驗小組副主席雷永昌指出，每個廠商所使用的菌種未必與他們一樣，但測試可見，即使產品可抑菌，亦未必能抑制所有細菌。消委會總幹事黃鳳嫺表示，國際間無統一抗菌定義，被問到產品會否違反《商品說明條例》，她指若產品「實牙實齒」聲稱可抑制很多菌種或列明可抑制的菌種，但實際上無法抑制，便有可能觸犯法例。

3款成分不符標示

未達歐盟要求

此外，有12款樣本清楚標示成分資料，但當中「澳洲歌婷」的「木代爾抗菌天絲淨色套裝」、上述提及的「卡撒天嬌」產品及「Vania Bedding」的「四防牀褥保護罩」，檢出的成分與標示不符，未符歐盟要求。其中「Vania Bedding」樣本（包括包裝）沒標示成分，只在訂購平台上標示成分為100%棉，但測試結果顯示，其實際成分有約七成為聚酯纖維，棉只佔約三成。

黃鳳嫺表示，消費者很依賴廠商提供的成分資料選購產品，呼籲廠商出售貨品前先做測試。

（消委報告）

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