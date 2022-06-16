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28款方包 10營養不符標籤 6產品將被控 「85℃」白包飽和脂肪酸「超標」九成

【明報專訊】方包是不少港人必備的早餐或下午茶，消委會測試28款預先包裝方包樣本，包括14款白方包和14款麥方包，發現10款樣本標示的部分營養素含量，與檢測結果的脗合度不符《營養標籤及營養聲稱技術指引》要求，其中一款方包的飽和脂肪酸檢出量比標示值高出逾九成，消委會已將上述樣本、連同4款未附營養標籤及3款未知是否符合豁免條件的樣本資料，交食安中心跟進。食安中心表示，已跟進消委會轉介的產品，其中11個產品無違規，另6個產品涉違反相關標籤規例，中心將提出檢控，惟未有透露產品品牌。

生命麵包鈉含量高三成

檢測結果與營養標籤不符的產品中，差距最大的是品牌「85℃」的6片裝「純白方包」，消委會驗出其飽和脂肪酸每100克有2.7克，但標籤只列1.4克，多出90.7%。「嘉頓」方包亦有兩款產品驗出的鈉含量高於標示值，其中「生命麵包-含蛋白質」標示的鈉含量是每100克含375毫克，但驗出含量為486毫克，相差29.6%（見圖）。

據現行法例，所有放在膠袋內並以鐵線、膠條，或食用日期標牌繫緊袋口的烘焙食品，均視作預先包裝食物，除非獲豁免，否則應於包裝附上產品名稱、成分表及營養標籤等資料。對於有4款樣本沒在包裝上標示成分及名稱，消委會總幹事黃鳳嫺估計受疫情影響，或有烘焙店職員盼「衛生一點」，自行包裝產品，但她指消委會亦視這些為預先包裝產品，認為店舖即使出於好意，欲把產品封好才賣給消費者，仍須根據法例提供產品名稱及成分表等。

DONKI白包脂肪糖量最高

此外，消委會測試發現連鎖超市「驚安之殿堂」（DON DON DONKI）自家品牌「熱情價格 Ultra Fluffy Toast」白包的總脂肪含量最高，每100克達11.9克，其飽和脂肪酸、反式脂肪酸及糖均是所有樣本中最高，與總脂肪含量最低的樣本相差接近10倍。

鈉含量最高的方包為「星美樂」3片裝「原味T65方包」，每100克驗出有567毫克鈉，吃兩片所攝入的鈉，已佔世衛建議一般成人每日攝取上限逾兩成。

平均鈉含量較4年前測試高

消委：料加鹽改善口感

消委會又指出，今次測試樣本的整體平均鈉含量，較4年前的非預先包裝方包測試為高，白方包鈉含量稍升3.1%，麥方包鈉含量亦升2.5%。黃鳳嫺估計製造商為改善方包口感，於麵粉加入更多鹽。她認為市民如欲控制鈉攝入量，可自製麵包，自行調節。

消委會又稱，雖然無樣本屬「高鈉」、「高脂」或「高糖」，但測試中有5款和17款樣本屬「低脂」和「低糖」食物，籲消費者小心選擇。

明報記者

（消委報告）

相關字詞﹕鈉含量 方包 消委會

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