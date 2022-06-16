智能手表+電子地圖 助指揮搜救增跨部門協調

警方研發 監測搜救者心跳、位置

現時警方的攀山拯救行動依靠實體地圖部署和指揮，而搜救人員則以手提電話與指揮中心聯繫。資訊系統部使用政府開放數據，去年底自行研發R-MAP。搜救人員只要佩戴R-WATCH，其心跳、步數和身處位置等就會透過應用程式即時在R-MAP顯示，再配合攝錄鏡頭（R-CAM）傳送現場實况，有助指揮中心監測搜救人員身體狀况，並確保救援隊伍掌握自己和求助者的位置和距離。關翠貞認為，昔日指揮中心在紙上部署拯救行動，難以得知救援隊伍實際搜救路線，相信新技術能提升整體搜救能力，減低「失救者或近在咫尺」的可能。

稱沒考慮制裁否 合作科企不便開名

根據警方統計數字，去年共錄得951宗攀山拯救行動，較2019年的215宗增加近3倍半。資訊系統部高級督察黃廸奇估計增幅與疫情下市民戶外活動增加有關。他說不便透露該科企公司地點和名稱，又稱這「三合一」支援方案處於試驗階段，現時有20多隻R-WATCH和約5部R-CAM，將視乎試驗成效再決定落實時間表，期望日後與其他參與拯救行動部門共同使用，以提升跨部門協調能力。