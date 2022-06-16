入食肆內酒吧亦須快測照 食環：不應即場測

今早5時生效 署方昨晚10時公布

陳肇始昨早在港台《千禧年代》被問酒吧如何核實顧客快測結果真偽、判斷照片屬該顧客時，稱明白措施有一定局限，呼籲市民有公德心及勿以身試法，酒吧負責人亦有責任要求顧客進入處所前出示相關證明，強調食環署已加強巡查；又說持食肆牌的酒吧亦要跟從新規定。

業界昨嘆「未知想點」「不如停業賠錢」

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁在同一節目質疑新安排無科學根據、批評當局未提供清晰指引，形容業界至昨仍「未知政府想點做」。他指新安排為員工帶來額外工作負擔，加上部分顧客已因此取消預約，嘆「不如你直接停我業，賠番錢畀我算」。

陳肇始昨午約3時出席活動後稱，「食肆有酒吧」基本上須跟從，食環署正敲定兼營酒吧及食肆處所在新措施下場景，將盡快公布細節。署方至昨晚10時許公布，顧客今早5時起進入酒吧或酒館、夜店或夜總會，以及餐飲處所的酒吧或酒館範圍，須出示快測陰性證明照片，測試棒上須有姓名、測試日期及時間，又提醒不應出示測試棒實物或即場快測。至於如何確保照片真偽，署方稱執法人員會判斷，如處所負責人能提供證據顯示已採取一切合理可行措施符合規定，便毋須過慮。

港府日前亦更新患者隔離準則，如確診者需與同住家人共用睡房或洗手間，將被安排送往指定設施隔離，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨稱，3月起已透過網上問卷或電話調查蒐集患者家居環境等資料，認為個案如無獨立房間、與家人共用洗手間，有可能造成傳播，舊安排下會盡量安排相關患者入住隔離設施，往日經驗顯示逾半患者會傳染同住家人，故希望優化後的措施能加強防控，中心將根據患者提供的資料，並參考其住址判斷須否入住隔離設施。

共用廁所患者須隔離 梁子超憂瞞報增

他表示，新安排前日（14日）已生效，重申本港有非常充足的設施容納病人，但未有回應估計新安排下有多少市民要入住隔離設施，亦未回覆新安排會否驅使陽性病人隱瞞病情。

呼吸系統專科醫生梁子超憂慮，現時每日大部分個案均經快測呈報，市民或因避免送往隔離設施而瞞報，造成更多傳播，但認同在新變異病毒株威脅下需要加強隔離及檢疫安排。他建議當局改善隔離設施質素，並增加對高風險地區強制檢測，彌補市民不願檢測的情况。

（新冠疫情）