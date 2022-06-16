陽性破千 培正中學逾60人聚餐6染疫 課室未見傳播毋須停課 醫生關注校內有否二三代

田徑隊聚餐 一人疑染BA.2.12.1

衛生防護中心昨公布新增1047宗陽性個案，其中971宗屬本地感染。22宗新增疑染BA.2.12.1本地個案中，5宗源頭不明、兩宗為相關個案，包括培正中學17歲女生，居黃埔花園10期第3座，6月12日發病，翌日快速抗原測試陽性。她於6月10日晚在何文田太平道「食美軒」出席學校田徑隊聚餐，同場另5名不同班學生亦檢測陽性，惟未知涉哪種變異病毒株，其中3人與疑染BA.2.12.1女生同桌。

食美軒職員稱屬包場 未收停業要求

全場共逾60名學生及5名教師，其中10人與染疫學生同桌須家居檢疫，其他人則停課至6月19日。歐家榮說，患者在檢測陽性後沒上學，暫沒證據顯示課室出現傳播，故所屬班別暫毋須停課。至於同場有否其他客人、通風是否足夠等，歐家榮稱正調查，並會索取聚會當晚疫苗通行證紀錄。有關食肆昨晚納強制檢測公告，6月10日晚上7至9時到訪者須檢測。

食美軒職員向本報稱，該處所最多可容納100人，當晚聚會是「包場」、無其他食客，並強調有跟足防疫規例，包括最多8人一枱等。被問會否停業消毒，職員稱無收到要求。

南灣隧道多5人疑染變種

梁子超表示，該名女生出席聚會兩日後才發病，未必是感染源頭，考慮到現時學生須每天快測、聚會距昨日相隔約4至5天，預料該聚會最多再增一至兩倍個案，惟強調需留意校內有否出現第二及第三代傳播。

另外15宗懷疑BA.2.12.1本地個案與早前個案相關，其中5人為南灣隧道B區職員，於南灣行政大樓監測室工作，當局追查後發現與早前兩名患者為同組同事，7人會共用更衣室及共膳，或因此出現傳播。

觀塘「尚真家舍」10院友染疫

再有殘疾院舍出現爆發，觀塘「基督教家庭服務中心尚真家舍」10名院友染疫，最早於6月12日檢測陽性，其他人則於13至14日受感染，部分人同房，餘下30多名院友送亞博館檢疫，24名職員核酸檢測暫呈陰性。歐家榮形容這屬近期較大型院舍爆發，不排除院友外出活動或在工場工作時受感染，再將病毒帶入院舍，部分患者沒打針須入院。他表示，會要求院舍所有員工及院友每天快測，強調院舍一旦出現爆發將「嚟得好快」及很大規模。

「優化」公布 分開本地及輸入數字

另外，當局前日起將本地及輸入個案數字分開公布，歐家榮形容是「優化」公布模式，解釋輸入個案對本港社區傳播沒直接關係，新安排有助市民更清楚掌握本地感染情况。對於單日新增個案破千宗，他說疫情緩慢上升是預期之內，暫看不到出現幾何級上升。

明報記者

（新冠疫情）