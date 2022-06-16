過去制度「過度自由」 田飛龍：民主派需轉型「忠誠反對派」

身兼全國港澳研究會理事的田飛龍指出，今屆立法會「89比1」的主要責任在於民主派，「是香港反對派未能轉型為忠誠反對派，一個政治不成熟、政治轉型失敗的結果」。

田飛龍強調，香港現在經歷轉型過程，不能期望首次選舉就達到最理想狀態。他相信民主派政黨正評估如何適應新選制，例如民主黨也在思考應否參選。「我覺得下一次立法會選舉，不會是89比1，會是制度所預期，不是『清一色』狀態。」

倘長在體制外 部分階層利益難獲反映

對於傳統民主派是否符合愛國者標準，田飛龍表示中央理想的「愛國者治港」是「賢能治港」，認為民主派內大量專業人士具才能，但缺乏基本的制度忠誠，倘他們檢討政治路線、行動方式和綱領，摒棄如支聯會涉及顛覆國家政權的主張，相信大量民主派將合資格參選。「他們（民主派專業人士）如果長期在體制外，一方面使香港一些階層、界別的利益，很難得到完整反映，另一方面亦使他們的從政之路中斷，這不是一個良好民主制度的狀態。」

田飛龍指出，《港區國安法》界定誰是一國兩制和香港制度的敵人，例如極端本土派和勾結外國勢力的民主派，他們在政治上將「永遠出局」。至於溫和民主派及中間派，田飛龍強調他們不是新制度的敵人，反而是受益者，因他們不用再被激進派「牽着鼻子走」。他說，如果民主派欲謀求政治生存空間、繼續參政，便必須擔當「忠誠反對派」，認同國安法和新選舉制度，爭取中央信任。「在這個基礎之上，他可以保留自己的政治立場，對民主的追求，與外部世界的聯繫。」

重啟政改兩條件 料需10年評估

去年國務院新聞辦公室發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，當中提及落實雙普選仍是政制發展最終目標。田飛龍表示，重啟政改的先決條件是確保「愛國者治港」得到全面準確落實，認為需時10年、經歷兩至三輪選舉後，才能評估新制度是否已經鞏固。他續說，另一前提是民主派轉型為「忠誠反對派」，政治陣營之間的競爭不再關乎憲制問題，而是針對管治和發展，「不是關於香港大是大非、要不要二次前途、要不要走西方民主道路、要不要本土自決」。

籲港人「下半場」重新理解自由

中央近年強調全面管治權，田飛龍沒斷言中央未來對港指導會增加或減少，稱在維護國安問題上，包括是否重新考慮將《反外國制裁法》納入《基本法》，仍需中央指導。對於現時社會回穩，中央對港管治能否重回2019年之前的環境，田飛龍認為過去制度屬「過度自由」，代價是犧牲國家利益，所以制度體系不可能回到過去。不過，他認為，當社會對於國安法和新選制的反對和挑戰減少，港人將因為守法而獲得更多自由和權利，甚至重返2019年前的自由度。

他寄語港人在一國兩制的「下半場」，要與新制度有互動和磨合的智慧，對自由作重新定義。「香港自治做得愈好，由此獲得的寬鬆環境和自由度就愈高。香港自治做得愈差，出現對國家的危害愈嚴重，相應的自由就收得更緊，是此消彼長的關係。」

（回歸25年 危與機）