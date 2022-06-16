指50年不變僅口號 葉劉：要順應新憲制秩序

未言有無泛民符「愛國者」：自己努力吧

新一屆立法會以大比數通過大部分政府議案，過去會議火花四濺場面不再。葉劉淑儀認為，社會受西方政治理念影響，以為要有反對派和對抗才算真正議會，她強調現時立法會有不同意見，仍有制衡，但比較「斯文」。她指出，民主派在新制度下能否繼續參政，要視乎能否符合愛國者標準。「他們自己努力吧，如果你要做代議士，你要努力，為何要人設計制度遷就你？」她未明言民主派當中是否有人符合愛國者要求，稱部分人表面上很溫和，反修例風波期間卻忽然變激進。

民主派過去在直選得票過半，這群選民在新制度下會否再無議會代表？葉劉淑儀認為，建制派有責任反映不同意見，「如果我們不反映，是我們失職」。她以性小眾權益為例，稱部分民主派亦拒絕就此發聲，但她一直關注。葉劉淑儀預期，隨着新選制發展，會有不同背景人士參選，「將來慢慢有些新的參政人出來，中間些、獨立些，有本事、肯堅持便入到議會」。

稱泛民「無籌碼」難重啟政改

倘制度運作好「不要立亂改」

《基本法》列明特首和立法會最終由普選產生，回歸25年歷經3次政改，普選目標依然未有期。葉劉淑儀指出，普選的先決條件是循序漸進和按照實際情况，倘面對疫情、動亂或經濟大衰退等問題，便不宜推動政改。對於重啟政改的時機，她認為目前仍有本土恐怖活動，要看社會何時恢復平穩，「暫時很難講5年後或10年後，我覺得如果運作得好的制度，就不要立亂改」。

2007年，全國人大常委會提出本港可於2017年普選特首，惟2015年政改方案被民主派否決，葉劉淑儀質疑如果當年「袋住先」，現在已能普選特首，但民主派「愈演愈烈」，迫使中央出手。她指出，現在民主派的政治力量大減，預期未來一段時間亦不會討論政改。「因為你（民主派）的政治力量已經減弱。永遠政治談判都基於實力，這是現實，你都無籌碼，你還叫人跟你傾？」

一國兩制「50年不變」，在葉劉淑儀眼中只是一句口號，「我覺得很多人對一國兩制有誤解，以為50年不變就真的什麼都不變，無可能的。如果不變就是失敗，你一定要順應新憲制秩序、新全球地緣政治局勢，一定要變」。她指出，近年部分人以為香港擁有全面自治權，在反修例運動嚴重挑戰中央底線，最終中央要行使全面管治權。她相信中央未來指導會否愈來愈多，取決於本港自治運行情况。「中央都有很多問題要處理，你估她好想像教細路仔般，日日來詢問嗎？」

近年移民潮加劇，葉劉淑儀稱成因眾多，但同意反映部分人對一國兩制失去信心。她說，倘若長遠港人真心擁護回歸，增強與中央互信，便會回復2019年之前較寬鬆的環境。

（回歸25年 危與機）