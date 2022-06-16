楊森籲中央放寬 「重回2019前多元」 稱既已「止亂」 應降參選門檻重提普選

回歸25年，民主派由過去掌握立法會關鍵否決權，到「愛國者治港」落實及民主派紛不參選下，民主派（不包括非建制派）在議會「清零」。新秩序下，中央如何看待民主派，社會能否回復2019年之前狀態？本報邀請民主黨前主席楊森、新民黨主席葉劉淑儀談「一國兩制、高度自治」。楊森期望中央考慮放寬至回復2019年之前開放多元的環境，讓民主派可重新參選；葉劉淑儀則認為民主派在議會「無可無不可」。內地學者田飛龍就提出，民主派需轉型為「忠誠反對派」，換取政治生存空間。

明報記者 鄭啟智

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中央修改選舉制度後，去年舉行首場立法會選舉，建制派在90席中奪取89席，民主派絕迹議會，非建制派取得1席。民主黨前主席楊森說：「沒有民主派是否因為民主派變了？當然不是，而是制度變了。」他認為《港區國安法》實施逾年，社會轉趨平靜，他期望中央放寬管治，調低參選門檻，並讓香港回復昔日的言論、學術和新聞等自由。至於民主派何去何從，他認為民主黨作為政黨理應爭取參選，開放與政府溝通。

昔議會監察及公民社會助平衡兩制張力

自1998年首屆立法會選舉，民主派歷屆均贏得至少三成議席，地區直選得票亦佔多數。回歸前後在立法機關共17年，楊森認為以往民主派在議會內監察政府、阻擋嚴苛法案，加上蓬勃的公民社會、示威和新聞自由等，有效平衡一國兩制的矛盾和張力。「大家看到兩制的不同，有衝突、有矛盾，但大家都盡量容納。」然而，他指出2019年後社會完全失去這些平衡力量，民情疏導無門，「市民覺得香港愈來愈陌生，熟悉的香港社會似乎已改變，對政府管治和議會很失望」。

中央官員多次表示本港已「止暴制亂」，楊森稱既然已經「止亂」，就應放寬對港態度，重回2019年前相對開放多元的環境。他冀中央降低選舉參選門檻，重提普選特首和立法會的目標，並回復言論、學術和新聞等各項自由。「要建立的制度建立了，要止亂相對地安定了，是否可以按着《基本法》，放鬆，逐步落實（各項權利）？」《港區國安法》被質疑削弱固有的自由，楊森說國安法既然不能廢除，期望隨着法庭作出更多判例，法例能有更清晰界線，提升社會信心。

楊森認為，大部分港人態度務實，支持一國兩制和基本法，有信心若中央重新給予香港真正的一國兩制、高度自治，人才和資金不會流走。他又批評，新選制下立法會雖有效率，但政策爭辯減少，未能監察和制衡政府，難以充分反映市民意見，容許民主派進入議會能提升政府認受。

倘選制不變 民主黨「可能無機會選」

民主黨去年沒有派人參選立法會。多個民主派政黨近期討論未來去向，有份創黨的楊森認為，政黨理論上應該參選，民主黨應爭取參選立法會，強調在議會能直接促請政府解決問題，「地區工作同壓力團體做不到」。國家主席習近平早前表示，新選舉制度要「長期堅持」，民主黨前主席劉慧卿曾形容參選立法會須取得五大界別選委提名是屈辱。楊森拒絕回應倘下屆選舉維持現時制度，民主黨應否參選，也沒提出要開放到什麼程度民主黨才會參選，但稱「原封不變，可能無機會選」。

黨友在囚 信與政府仍有對話基礎

民主派過去多年與中央保持一定溝通，楊森表示，民主黨至今仍開放與政府溝通，強調對話不必然是卑躬屈膝，要堅持政黨立場、原則及宗旨。現時民主黨多名成員在囚或還押，楊森認為仍有對話基礎，「那我們便反映他們在獄中的情况，溝通是一個平台，我堅持我的宗旨便可」。

由昔日支持民主回歸，到最終繫獄，出獄後一頭銀髮的楊森說，只要熟悉歷史，便能預料在中國爭取民主的後果。但他依然相信，2019年之前的經驗，顯示一國兩制可行實際，「香港還有很多可取的地方，希望中央不要將它完全變成一個內地城市，將香港的特質和優勢埋沒」。

（回歸25年 危與機）