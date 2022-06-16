醫生發布女子裸照罪成勢判囚 官：如同恐嚇

准保釋候判處理公務

辯方求情時透露，被告婁子堅（現35歲）無案底，已婚，兒子現時1歲多。辯方又以管有色情光碟作比較，冀法庭判處罰款，惟溫官表示案情嚴重，本案如同刑事恐嚇案，與一般售賣色情物品「完全唔可以類比」，明言不考慮監禁以外的選項。

溫官裁決時稱，事主X與丈夫Y作供時態度直率坦白，內容沒有動搖之處，接納兩人的證供。Y仔細講述發現相片或影片的過程，若非親身經歷，難以如此詳盡，且他不會無緣無故以妻子的不雅照及轉折複雜的情節來誣告被告。

辯方拗事主求愛不遂提告 官：誣告非禮易得多

對於辯方指X求愛不遂，溫官認為她不會押上自己的婚姻而誣告被告，且誣告被告非禮容易得多，事主亦從沒指控被告發布涉案圖片，她只是認出相中人是自己，以及涉案影像的背景。溫官續稱，有常識的人均知道，一旦在網上發布圖片短片，即使短時間內刪除，也可能永久流傳，故認為事主不會以迂迴手法，不惜公開結婚照及親密照而誣告被告。

溫官又裁定，涉案影像是被告與事主發生親密行為時偷拍，發布照片的Telegram戶口與被告電話號碼脗合，沒證據顯示有人盜用被告的電話及戶口；被告亦不可能讓他人登入其戶口，否則會收到Telegram的確認碼，故被告擁有涉案影像，除非他把影像發送給他人，故唯一合理推論是被告發布上述影像。

【案件編號：ESCC 2394/20】