爆眼女申向警索償 法援署促重新考慮

根據《時效條例》，一般人身傷害提出申索有3年限期。換言之，事主須於今年8月11日或之前入稟法院。據悉事主正申請法援，並欲以警察過分使用武力及惡意使用武力作為入稟理據。

署方稱料警以合理武力辯解

據了解，事主的法律團隊於上月收到法援署的來信，要求她重新考慮是否提控，署方又提出3點，要求事主回覆，再決定會否提供法援。署方在信中表示，預料警方聲稱使用此等武力為合理及可接受；單純的疏忽不足以構成惡意傷害；追究警員的行為責任，需建基於惡意傷害，即該公職人員知道其行為會令索償人蒙受損失，並知道行為違法，但由於警員有權攜帶武器及開火，因此必須證明開槍警員是有意作出行為。

翻查資料，該女子曾以代號「K」入稟高等法院提請司法覆核，指稱警方透過法庭手令取得其醫療報告，屬侵犯私隱。法官其後裁定她敗訴兼須付訟費，並裁定警方不向「K」出示手令屬合法。K不服判決，提出上訴後再被駁回。判辭表示，K沒有獨特權利取得搜查令，因她並非整份醫療報告的擁有人，法官重申若容許該權利存在，意味任何人得知自己被調查時，都可要求警察提供搜查令，會對刑事調查造成深遠影響。

曾以開槍「合適」拒法援

除上述一宗，另有數宗反修例事件中受傷市民向警方民事索償的案件（見表），其中在荃灣受槍傷的中五男生曾志健，前年申請法援向開槍警員展開民事索償，法援署指他未能證明有合理理由提出訴訟，並以警方開槍「合適」為由，拒絕其申請。

（反修例風暴）