清潔工中磚亡 兩青年否認謀殺暴動 共控3罪 首被告曾認在場示威「畀人打」

首被告劉子龍案發時17歲，現年19歲；報稱學生的次被告陳彥廷案發時16歲，現年18歲。本案主審法官為杜麗冰，由2男5女組成的陪審團審理。控方由外聘大律師周凱靈代表，辯方由外籍大律師David Boyton及蒲立新（Ian Polson）代表。

根據雙方承認的事實，首被告暱稱「牛屎」，與次被告就讀同一所小學。事發於2019年11月13日早上11時許，事主羅長清（終年70歲）被發現倒臥北區大會堂出口，送院後陷入昏迷。醫生發現羅的左眼腫脹、左肩擦損，眼部附近另有4厘米擦傷，診斷為腦損傷和腦出血。及後，羅被送往腦外科手術部門，翌日不治。至於事件中受傷的男子X（案發時61歲），左眼被硬物擊中，流血發紅，且視網膜撕裂。此外，X的大腿擦傷，右手臂被斬傷。

清路障 傷者持鐵通被包圍

控方在開案陳辭指出，兩名被告不但身處示威現場，亦聯同其他身分不詳的通緝犯共同行動。控方引述閉路電視的截圖指出，X當日早上尾隨兩名青年，至早上10時發現路上設有路障，無法乘搭交通工具上班，於是聯同途人清理路面，及後與一班人口角。

控方指稱，X一度手持鐵通，其間有3人將X包圍，身處其中的次被告疑以左手舉鋸，劈向X的右大腿，隨即有人舉起傘陣。過程中，事主羅長清持手機拍攝，有人投擲磚頭擊中羅。控方表示，警方事後從羅的手機檢取拍攝到天空的照片，相信羅當刻已倒地。

警檢次被告手機語音信息 有人提及「你哋劈嗰個阿伯」

控方透露，警方事後在次被告的手機找到他和其胞兄的語音信息，其中一把聲音說「今日你哋劈嗰個阿伯，後尾話佢生存渺茫，應該無得救」。另一把聲音回覆「佢咩事生存渺茫？」至於首被告被捕後，向警方表示不知發生何事，稱「我喺現場有示威，我無掟死人同打人，我畀人打啫」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC322/20】

明報記者

（反修例風暴）

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