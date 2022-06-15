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港聞二

灣區手記：報復式過端午 ／文：尚東美

【明報專訊】端午節那天，記者與好友大約在下午5時到了一處商場碰面，一入門就感覺有點不對路，平時人流不多的商場，今天竟然摩肩接踵，本來還想先逛一逛，見狀即刻放棄，先去餐飲樓層「霸位」為上。

一坐下來，好友立即自詡「英明」，5點半左右已全店滿座，遲來一步就有排等位。看着商場裏的人流，大多數拖家帶口，推着滿滿的購物車從超市出來，購物袋不夠放，還要向超市借紙箱，包裝台上一大群人貼膠紙、女綑繩，恍如身處淘寶發貨倉。

這個端午節，廣州市早已走出疫情的陰霾，雖然「龍舟水」天氣不太穩定，但只要雨勢稍歇，那一天的微信朋友圈全是闔家出行的歡樂照片。稍有遺憾的是，原本端午的重頭戲龍舟比賽多數改為線上。「線上」怎麼扒龍舟？其實只是少了現場觀眾，船上健兒仍奮力爭先，游龍採青、鑼鼓表演一點不少，還有工作人員搞航拍、做直播，將節日氣氛透過「線上」傳遞。

遙看其他省份，上海剛剛解封，北京在端午後才恢復堂食。國家文旅部測算，2022年端午節假期，全國國內遊客數、旅遊收入按年大跌逾一成，不過廣州在3日端午假期累計接待市民遊客471.63萬人次，實現旅遊消費收入21.93億元人民幣，全市線下消費額按年增長14.14%，線上亦有3.66%增長。除了年中購物節「618」刺激外，消費券或者也起了作用。

夜晚8點半步出商場，原本一呼百應的叫車App竟然顯示，最近的空車在12分鐘車程之外。怎麼辦？只好逼地鐵吧。

文：尚東美

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