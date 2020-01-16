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港聞二

大灣區GBA新聞：國務院頒南沙區國家戰略文件 引進港大深圳醫院模式

【明報專訊】國務院6月14日公布《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》（以下簡稱《方案》），意味着繼深圳前海、珠海橫琴之後，廣東省三大自貿區均有相應的國家戰略文件。《方案》提到，南沙有望多一間類似港大深圳醫院的醫療機構，港人可用醫療券結算。

《方案》實施範圍為廣州市南沙區全域共803平方公里，南沙灣、慶盛樞紐、南沙樞紐3地將作為先行啟動區，總面積約23平方公里。粵港澳科技聯合創新是《方案》重點之一，要求加快香港科技大學科創成果內地轉移轉化總部基地等項目建設，加快與中科院、香港科技大學共建南方海洋科學與工程廣東省實驗室（廣州），鼓勵科研設備進口，允許港澳科研機構因科研、測試、認證檢查所需的產品和樣品免於辦理強制性產品認證。

《方案》強調對港澳人才的引進和支持，對在南沙工作的港澳居民，免徵其個人所得稅稅負超過港澳稅負的部分。醫療和養老方面，《方案》稱要參照香港大學深圳醫院投資運營管理模式，在南沙建設由地方政府全額投資、引進港澳現代化管理模式的大型綜合公營醫院，香港「長者醫療券」使用範圍有望擴展到當地。未來，南沙公立養老機構可接受港澳居民申請，且《方案》支持香港擴大廣東院舍住宿照顧服務計劃，香港長者在南沙符合條件的養老機構入住，將享受與香港本地同等補助。

專業服務方面，《方案》稱要研究進一步降低香港專業服務業准入門檻，支持符合條件的香港私募基金參與在南沙的港資創新型科技企業融資，支援符合條件的港澳投資者依法申請設立證券、期貨、基金公司等持牌金融機構，支持南沙在跨境機動車保險、跨境商業醫療保險等方面先行先試，加快研究在南沙設立粵港澳大灣區國際商業銀行等。

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