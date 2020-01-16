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大灣區GBA新聞：穗深港連線保育灣區濕地 清理3城濕地垃圾 義工互動分享

【明報專訊】6月5日世界環境日，廣州、深圳及香港三地共同舉行保護灣區紅樹林濕地環保活動，3城義工分別在當地保育濕地並連線互動分享環保體驗。這是大灣區城市之間首次多地聯動推廣綠色灣區。

明報記者 陳子凌

是次保護大灣區紅樹林濕地活動，由畢馬威中國、紅樹林基金會（MCF）及世界自然基金會香港分會（WWF-Hong Kong）聯合發起。6月5日世界環境日當天，紅樹林基金會連同廣州和深圳志願者，分別於廣州灣嘴頭濕地，以及深圳福田紅樹林生態公園清除入侵植物和清理垃圾，香港方面則由世界自然基金會香港分會聯同香港義工，在米埔自然保護區清理垃圾廢物。畢馬威員工與家屬、合作伙伴等分別在三地參加活動。

港義工到米埔清理垃圾廢物

除了清理濕地，紅樹林基金會亦同時發起直播，連線三地志願者互動和分享環保經驗，增進及提升大灣區濕地保護和生態系統修復的意識。環境保護是《大灣區規劃綱要》重點內容之一，當中提到灣區城市要加強濕地保護修復，全面保護區域內國際和國家重要濕地，以及展開濱海濕地跨境聯合保護。

出席活動的畢馬威中國華南區諮詢服務首席合伙人、畢馬威慈善基金董事彭富強表示，自豪公司及員工幫助恢復自然和生物多樣盡一分力。據了解，早在2020年7月畢馬威中國已與紅樹林基金會在深圳灣啟動一項為期兩年的項目，旨在監測和修復深圳灣紅樹林濕地生態系統，為濕地生物改善現有棲息地，同時提高員工和公眾環保意識。去年，畢馬威中國進一步加強與世界自然基金會合作，共同展開與海洋保育相關的先導計劃，致力促進灣區可持續實踐和消費行為。

省林業局：全省森林增至1.58億畝

另外，廣東省林業局公布，鼓勵全民義務植樹和大力推進國土綠化之下，現時全省森林覆蓋率達58.7%，森林面積從1980年代的6900萬畝增至目前的1.58億畝，省內森林公園、濕地公園、自然保護區等自然保護地數量也穩步增長，成為全國最綠化的省份之一。省林業局表示，全省建成11個「國家森林城市」，推動近1000個森林公園、濕地公園免費開放，每年約1.5億人次受惠，之後會持續加強生態建設與保護，推進廣東古樹名木保護等行動，同時加強生物多樣保護。

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