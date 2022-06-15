港聞

港聞二

施巫術大專生認虐畜 判入更生中心

【明報專訊】男大專生涉在社交平台聲稱收費作法，以動物獻祭施行巫術，在儀式中曾扯掉一隻老鼠的頭及尾，被控殘酷對待動物等9罪，另3名女顧客被控串謀殘酷對待動物罪。大專生及一名24歲女顧客早前認罪，昨在西九龍裁判法院判刑。

裁判官余俊翔稱「所有自由都有底線」，稱任何人做自己相信的事時要考慮法律及道德，最終判大專生入更生中心，女顧客則判處社會服務令120小時。

認罪的被告為唐綽謙（19歲）及接待員蔡靖寧（24歲）。唐承認兩項殘酷對待動物罪、一項企圖殘酷對待動物罪，及6項串謀殘酷對待動物共9罪；蔡承認兩項串謀殘酷對待動物罪。

辯方求情時稱，唐綽謙從小面對學習障礙，且遭同學欺凌，致成績欠佳。他另涉其他案件，去年8月被捕，今年2月判入更生中心，現已完成第一階段刑期，憂慮再判更生中心，須重新服刑。裁判官余俊翔提出關注稱，處理年輕罪犯的判刑應不考慮判監。至於被告蔡靖寧的報告顯示值得給予她機會，建議判處中等時數的社會服務令。

女顧客認串謀虐畜 判社服

余官判刑時表示，被告唐綽謙殘酷對待動物謀利，為客人舉行儀式，案情嚴重。余官續稱，每人都有宗教自由，但所有自由都有底線，須遵從道德及法律底線，斥其行為不為社會接納。由於及時認罪顯示悔意，判被告入更生中心，刑期與早前案件同期執行。被告蔡靖寧報告正面，顯示悔意，判處社服令。

【案件編號：WKCC923/22】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 殘酷對待動物 巫術 虐待動物

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