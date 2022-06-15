快測陽性屢光顧食店 技術員認11罪候判 fb稱食藍店 「逐隻碟『瀨』乾淨」

認罪的被告林顯揚（28歲），報稱影印機技術員，被控2022年2月25日至3月1日，自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染的人，即2019冠狀病毒，藉身處在上述地點而使其他人蒙受感染的危險。

2．24確診 不滿核酸結果遲

控方案情指出，警方於今年3月8日黃昏拘捕被告，指他於2月28日在鑽石山荷里活廣場的元氣壽司企圖散播病毒，被告在警誡後表示歉意，聲稱只是想外出用膳。警方調查被告的安心出行紀錄、信用卡及社交媒體帳戶後發現，他早於2月24日得知確診，又將快測陽性的照片上載至facebook，宣稱要每日「食藍店」，「垃圾政府，檢測成星期都嚟都仲唔畀個結果我，如果聽日仲係收唔到，我就日日走去食藍店，食到你畀我為止」。

被告於2月25日至3月1日，多次乘搭九巴、小巴及港鐵，到位於黃大仙富臨皇宮、翠華餐廳和鑽石山元氣壽司等食肆，將使用過的餐具及遺下的紙巾照片上載至社交媒體，並發表「元氣壽司！夠藍！夠愛國！嘢食自然好味道，逐隻碟都『瀨』到乾乾淨淨，咁先夠衛生」、「食到流晒鼻水，好在個碗夠大擺得落堆雲吞」等。

被告其後在警署錄取會面紀錄下稱，他曾於2月23日及25日曾分別核酸檢測及提交深喉唾液樣本，並於2月27日及3月1日先後收到陽性結果的電話短訊通知，並悉他須在染疫後第6及第7日，連續兩天快測取得陰性結果方能外出。

稱2．26快測陰性 澄清沒「瀨碟」

他在2月24日快速測試確診，因感困擾以及為吸引他人注意，故在facebook刊登帖文。他又強調，同月26日他到富臨皇宮用膳時，快速測試為陰性，又澄清沒有如帖文所言「瀨碟」，並就自己不顧後果而致歉。

【案件編號：KCCC 628/22】