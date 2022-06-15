港聞

港聞二

快測陽性屢光顧食店 技術員認11罪候判 fb稱食藍店 「逐隻碟『瀨』乾淨」

【明報專訊】一名28歲技術員涉嫌今年2月新冠病毒快速測試呈陽性後，仍多次外出乘搭公共交通工具及光顧「富臨皇宮」、「元氣壽司」等食肆，並將使用過的紙巾和餐具照片上載至社交媒體，聲稱要「日日走去食藍店」、「元氣壽司！夠藍！夠愛國！逐隻碟都『瀨』到乾乾淨淨」等，被控11項「使其他人蒙受感染的危險」罪。被告昨在九龍城裁判法院承認全部控罪，還押至7月5日判刑，以待法庭索取其背景報告。

認罪的被告林顯揚（28歲），報稱影印機技術員，被控2022年2月25日至3月1日，自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染的人，即2019冠狀病毒，藉身處在上述地點而使其他人蒙受感染的危險。

2．24確診 不滿核酸結果遲

控方案情指出，警方於今年3月8日黃昏拘捕被告，指他於2月28日在鑽石山荷里活廣場的元氣壽司企圖散播病毒，被告在警誡後表示歉意，聲稱只是想外出用膳。警方調查被告的安心出行紀錄、信用卡及社交媒體帳戶後發現，他早於2月24日得知確診，又將快測陽性的照片上載至facebook，宣稱要每日「食藍店」，「垃圾政府，檢測成星期都嚟都仲唔畀個結果我，如果聽日仲係收唔到，我就日日走去食藍店，食到你畀我為止」。

被告於2月25日至3月1日，多次乘搭九巴、小巴及港鐵，到位於黃大仙富臨皇宮、翠華餐廳和鑽石山元氣壽司等食肆，將使用過的餐具及遺下的紙巾照片上載至社交媒體，並發表「元氣壽司！夠藍！夠愛國！嘢食自然好味道，逐隻碟都『瀨』到乾乾淨淨，咁先夠衛生」、「食到流晒鼻水，好在個碗夠大擺得落堆雲吞」等。

被告其後在警署錄取會面紀錄下稱，他曾於2月23日及25日曾分別核酸檢測及提交深喉唾液樣本，並於2月27日及3月1日先後收到陽性結果的電話短訊通知，並悉他須在染疫後第6及第7日，連續兩天快測取得陰性結果方能外出。

稱2．26快測陰性 澄清沒「瀨碟」

他在2月24日快速測試確診，因感困擾以及為吸引他人注意，故在facebook刊登帖文。他又強調，同月26日他到富臨皇宮用膳時，快速測試為陰性，又澄清沒有如帖文所言「瀨碟」，並就自己不顧後果而致歉。

【案件編號：KCCC 628/22】

相關字詞﹕播毒 藍店

上 / 下一篇新聞

相互了解期望落差 重建互信再論政改 曾鈺成：京港要找兩制最大共識
相互了解期望落差 重建互信再論政改 曾鈺成：京港要找兩制最大共識
多民主派符愛國者定義 不能長期排除建制外
多民主派符愛國者定義 不能長期排除建制外
新選制確保「愛國者治港」 倡允政黨組織政府
新選制確保「愛國者治港」 倡允政黨組織政府
回歸後 2014年首提「全面管治權」
回歸後 2014年首提「全面管治權」
商家問津留太白 無人接手送珍寶
商家問津留太白 無人接手送珍寶
偕七旬婆婆出海別珍寶 街坊：失珍貴寶藏
偕七旬婆婆出海別珍寶 街坊：失珍貴寶藏
首4周門票網上開售 不設即場票 故宮首周末門票售罄 周三免費飛派清
首4周門票網上開售 不設即場票 故宮首周末門票售罄 周三免費飛派清
短期不回港 禁領消費券 當局：不為「短期」劃線
短期不回港 禁領消費券 當局：不為「短期」劃線
景賢里活化變養生設施 政府撥款1.8億修復
景賢里活化變養生設施 政府撥款1.8億修復
為領導人訪港創條件 外防措施「寸步不讓」 林鄭：不及處理公僕加薪 留下屆
為領導人訪港創條件 外防措施「寸步不讓」 林鄭：不及處理公僕加薪 留下屆
李家超稱新設民青局制訂青年政策
李家超稱新設民青局制訂青年政策
販毒案裁表證不成立 陪審問官發生何事
販毒案裁表證不成立 陪審問官發生何事
洗街車撞九巴24傷 司機否認危駕
洗街車撞九巴24傷 司機否認危駕
政府讓步 修改限聚令不繞過立會
政府讓步 修改限聚令不繞過立會
渣馬選手不治 專家：救護車28分鐘到場明顯延誤
渣馬選手不治 專家：救護車28分鐘到場明顯延誤
反恐熱線收逾千舉報 蕭澤頤：有信息「絕對需跟進」
反恐熱線收逾千舉報 蕭澤頤：有信息「絕對需跟進」
中度智障男認擲燃彈 父母雙亡冀減刑
中度智障男認擲燃彈 父母雙亡冀減刑
涉連儂牆𠝹傷友人搶手機 男子否認
涉連儂牆𠝹傷友人搶手機 男子否認
牛橫屍公路 兩車疑撞後不顧而去
牛橫屍公路 兩車疑撞後不顧而去
海關識破挖泥機暗格走私 檢千萬元貨拘兩人
海關識破挖泥機暗格走私 檢千萬元貨拘兩人
涉掌摑12歲女童30巴 5女被捕
涉掌摑12歲女童30巴 5女被捕
吊船墜地兩工人亡 家屬雨中拜祭
吊船墜地兩工人亡 家屬雨中拜祭
施巫術大專生認虐畜 判入更生中心
施巫術大專生認虐畜 判入更生中心
大灣區GBA新聞：穗深港連線保育灣區濕地 清理3城濕地垃圾 義工互動分享
大灣區GBA新聞：穗深港連線保育灣區濕地 清理3城濕地垃圾 義工互動分享
大灣區GBA新聞：國務院頒南沙區國家戰略文件 引進港大深圳醫院模式
大灣區GBA新聞：國務院頒南沙區國家戰略文件 引進港大深圳醫院模式
灣區手記：報復式過端午 ／文：尚東美
灣區手記：報復式過端午 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】區議員「撐」把酒論警政 一哥話對酒精無興趣
【Emily】區議員「撐」把酒論警政 一哥話對酒精無興趣
【Emily】容海恩同女女玩輕黏土 有黃色
【Emily】容海恩同女女玩輕黏土 有黃色
【Emily】立會坐染疫陳祖恒隔籬 劉業強自我隔離「大局為重」
【Emily】立會坐染疫陳祖恒隔籬 劉業強自我隔離「大局為重」
【Emily】工聯會茶記做統計 最低工資做一粒鐘唔夠食晏
【Emily】工聯會茶記做統計 最低工資做一粒鐘唔夠食晏
【Emily】「賞你遊」最後一批逾40行程今報名
【Emily】「賞你遊」最後一批逾40行程今報名
【Emily】迪士尼煙花匯演返嚟喇
【Emily】迪士尼煙花匯演返嚟喇