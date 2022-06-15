中度智障男認擲燃彈 父母雙亡冀減刑

前年還押至今 認交替控罪不獲接納

辯方求情時稱，被告李培浩（現26歲）前年被捕還押至今，並提到被告對母親去世並不知情，其兩名弟弟現就讀寄宿學校，並由嫲嫲照顧。辯方透露，早前索取的報告顯示被告患中度智障，他適宜答辯，但難以理解法律程序。被告早前表示願意承認企圖縱火的交替控罪，但不獲控方接納，冀法庭酌情減刑。

案情指出，當日晚上近11時半，兩部警車停泊在旺角彌敦道636號外、往尖沙嘴方向的左三線。有警員於警車內，看到身穿黑色裝束的被告手持一個着火的汽油彈向該警車投擲，惟未能點燃。被告隨即轉身逃跑，警方追捕被告，並在亞皆老街的行人路將他制服及拘捕。

警員在被告背囊中搜出一支塞上綠色布、內有油渣液體的玻璃樽及黑色頸套。另在他身上搜出一對勞工手套及兩個打火機。被告警誡下稱「啲汽油彈我自己整嘅，諗住用嚟掟警車」。

【案件編號：DCCC 913/20】

（反修例風暴）