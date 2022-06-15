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反恐熱線收逾千舉報 蕭澤頤：有信息「絕對需跟進」

【明報專訊】七一臨近，警務處長蕭澤頤昨日表示，警方將加強線上線下蒐集情報，上周三（8日）推出的反恐舉報熱線，截至前晚接獲逾1100個舉報，指當中有信息是「絕對有需要跟進」，部分舉報包括身邊見到有可疑人等。至於會否因應中環雲咸街槍擊案調整七一安保工作部署，蕭澤頤相信案件只涉及兩個幫派就違法行為有紛爭，重申與七一無關。

被問中環槍案 蕭：無關七一

蕭澤頤昨日出席北區區議會會議後表示，就領導人來港的安排暫時未有新消息。就警隊七一慶回歸的保安行動，他重申相關策劃早在去年初起準備，包括由副處長（行動）負責統籌「警隊督導委員會」，當日行動會「總動員」，派出前線警員、特種部隊、後勤支援和輔警，亦會加派便衣人員巡視有否可疑人物出沒，「確保萬無一失」。

稱不時有人社交媒體煽動犯法

他指仍不時留意到有人在社交媒體煽動他人做違法行為，警方會繼續加強情報蒐集。他呼籲市民舉報可疑事件，例如若五金舖留意到有可疑的人購買化學材料，可向警方舉報。

中環雲咸街上周五（10日）發生撞車斬人及槍擊案，蕭澤頤指涉案槍械仍未找到，將成調查重點方向，警方已掌握當日出現的匪徒身分，正追緝相關在逃疑犯。被問及懸紅25萬元緝兇是否代表調查無進展，他未有正面回應，重申警民合作十分重要，鼓勵有相關資料市民盡快通知警方。

槍擊案中腹部中槍的尼泊爾籍被告Gurung Anish（25歲），昨於東區裁判法院提堂。報稱建築工人的他，涉嫌於案發時與另外4名被告，意圖使一輛私家車的人身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害車內的人；另被控管有攻擊性武器罪，即同日同地管有8把開山刀及一把小刀。由於被告仍然留醫無法出庭，裁判官將案件押後至本周五再訊，被告繼續由警方看管。4名前日提堂的涉案男子中，巴基斯坦籍被告Gulfam Muhammad（36歲）前日因腳傷未能出庭，他昨早出院應訊。辯方要求本周五申請保釋，獲裁判官批准，其間繼續還押。

相關字詞﹕回歸25周年 雲咸街 槍擊案 蕭澤頤

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