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渣馬選手不治 專家：救護車28分鐘到場明顯延誤

【明報專訊】50歲男跑手2018年在渣打馬拉松10公里賽事期間暈倒昏迷，留醫4天後不治，死因研訊昨續。退休急症室顧問醫生、甘澤華續以急救醫學專家證人身分作供，指當天接載事主的救護車需28分鐘到場，「明顯有延誤」，兩名首先接觸事主的醫療輔助隊救護員無配備無線電通訊器，無法向大會求助，亦導致延誤調派救護車。

先到場醫輔隊無器材求助ICC召車

死者李文德（終年50歲）2018年1月21日於西行線5.5公里（W5.5）東區走廊位置暈倒。甘澤華供稱，工作人員向意外事故協調中心（ICC）報告本案事主暈倒時，無通報事主不省人事；ICC接報後亦無問及傷者清醒程度。甘澤華續指，根據供辭，事主當日早上約8時被發現，接載事主的救護車AM5023於8時28分才到場，需時28分鐘「明顯有延誤」。他又認為，最先為事主檢查的醫療輔助隊救護員羅科儀及救護員陳寶成無配備無線電通訊器，二人不知大會緊急聯絡電話，無法直接與ICC調派救護車的人員求助，是「直接導致延誤調派救護車」原因。

甘又稱，心臟除顫器（AED）有助增加心臟驟停的存活率，需設於3分鐘路程內可取得的位置，惟由事主暈倒起計，AED抵達現場需時25分鐘，同樣屬大幅延誤。他建議增加AED數量，雖牽涉大量資源，但生命可貴，心臟驟停不常見，仍是「馬拉松中發生最可怕的不幸事件之一」。甘澤華閱過拍到事主姿勢的相片，稱事主面向地、非「復原卧式」姿勢，若持續姿勢，呼吸會阻塞，身體情况會轉差。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 43/18】

（死因研訊）

相關字詞﹕猝死 醫療輔助隊 跑手 渣打馬拉松 死因研訊

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