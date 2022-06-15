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政府讓步 修改限聚令不繞過立會

【明報專訊】政府早前建議將限聚令人數改由食衛局長直接以憲報公告修例，繞過立法會程序，引起議員不滿欲提出修訂。食衛局將於今日的立法會會議提出修訂，將限聚令人數和在戶外運動需否戴口罩兩項措施，回復「先訂立、後審議」安排。另外，環境局早前向立法會申請開設7個首長級職位，被批評未按慣例先將項目提交事務委員會討論，環境局昨日撤回有關項目。

回復「先訂立後審議」

立法會的預防及控制疾病相關法例小組委員會，多名議員早前不滿政府建議，將限聚令人數由現時「先訂立、後審議」，改由食衛局長直接以憲報公告，批評影響立法會根據《基本法》的審議權，原計劃今以委員會名義在立會大會提出修訂。食衛局昨去信立法會，宣布會就相關條例作修訂，回復原本「先訂立、後審議」安排，委員會亦將撤回修訂。

環境局被批繞過委會 撤開位申請

環境局因應政府架構重組，欲開設7個首長級職位，惟未有按慣例將項目提交事務委員會討論，昨去信人事編制小組委員會撤回項目。委員會主席葉劉淑儀表示，部分政黨對環境局原本做法有保留，估計政府擔心委員會討論時間太長，會阻礙其他項目，所以決定撤回。葉太稱，由於人事編制委員會有不少項目未處理，相信環境局稍後再申請開位，未必能趕及7月「放暑假」前獲財委會通過。對於會否影響新政府開局，葉太認為要待新班子上任後，再決定如何重推開位建議。

上周因環境局做法離席抗議的民建聯陳克勤則認為，政府知道今次事件影響行政立法關係，為與立會保持良好關係，撤回是合適做法。他相信環境局將再向事務委員會提交開位建議討論，他稱有關職位沒急切性，即使不能趕及在新政府上任前通過，亦不會有影響。

相關字詞﹕立法會 限聚令 葉劉淑儀 陳克勤 環境局 人事編制小組委員會

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