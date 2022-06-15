港聞

港聞二

洗街車撞九巴24傷 司機否認危駕

【明報專訊】前年9月12日一輛洗街車在深水埗桂林街與元州街交界下坡，攔腰撞到一輛九巴，造成24傷，有傷者一度失憶。六旬男司機否認一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，昨日在區院受審。操普通話的被告稱願意承認不小心駕駛罪，不獲控方接納。

認不小心駕駛 控方不接納

控方開案陳辭指出，涉事洗街車是由食環署外判商萬成環保處理有限公司所登記的特別用途車輛，被告王國平（65歲）為該公司的夜更司機。

當日下午4時許，被告和清潔工李鳳兒等登上洗街車，坐在副駕的李鳳兒感到車子移動，聽見被告突然大喊。李之後看見前方正撞向一輛沿元州街行駛九巴。九巴司機當時正減速，打算讓其他車輛先行。

事故導致李鳳兒和23名介乎5至85歲的乘客受傷，其中九巴上層的女乘客陳玉嬋（53歲）下骶骨骨折，下層女乘客劉惠群女士（44歲）一度失去知覺和失憶，右鎖骨骨折。

稱「暈一暈」沒煞車或轉彎

被告曾向警方稱「發現無腳掣煞車」，遂與巴士相撞。他在警誡下表示「車子裝滿水太重，想停也停不了」，他作為替代員工，很少但懂得駕駛該車；事發時他感覺「暈一暈」，當他恢復意識卻為時已晚，未有煞車或轉彎。控方稱，被告沒在「讓路」標記前停下，而該車的機件正常，沒有超重。

【案件編號：DCCC 674/21】

相關字詞﹕區域法院 危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害 交通意外 洗街 深水埗

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