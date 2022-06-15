販毒案裁表證不成立 陪審問官發生何事

翻查資料，本案是回歸後律政司第二次引用《刑事訴訟程序條例》第81D條，在案件裁定無罪後將法律問題轉交上訴庭。上次案件為3人脫罪的「赴湯杜火」上環暴動案，律政司要求上訴庭釐清，「伙同犯罪」原則可否套用於非法集結和暴動罪。

上訴庭指或削公眾法治信心律政司促釐清如何引導陪審

3宗販毒案涉及4名被告，分別來自洪都拉斯、印尼和美國。4人在香港國際機場截獲毒品被控，案件經陪審團審訊，法官均裁定表證不成立，4人毋須就控罪答辯。

機場檢毒 4被告獲釋離境

律政司副刑事檢控專員、資深大律師譚耀豪表示，希望上訴庭釐清，一旦控方只依賴環境證供舉證，法官應採取什麼步驟，以裁定表證不成立，而法官在上述案件裁定表證不成立，是否法律上有錯。

庭上透露，原審法官金貝理在其中一宗販毒案，裁定兩名印尼籍被告控罪表證不成立。有陪審員隨即詢問控方會否重新起訴被告、被告會否遣返原居地，以及留有案底等。陪審員明言，該案情節不尋常，關注可否向傳媒披露審訊案情和證據。上訴庭副庭長麥機智聽畢後形容，涉案陪審團的反應屬前所未有，「我處理刑事案件近40年，未見過陪審團向法官詢問發生何事」，直言事件或削弱公眾對法治信心，可致嚴重後果。故此，麥官要求律政司和負責給予法庭客觀意見的「法庭之友」參考外國案例，探討上訴庭應如何跟進。

至於另一宗販毒案，涉及美籍被告涉以電郵和販毒疑犯交流，惟控方沒直接證據指控販毒。上訴庭法官彭寶琴稱，原審法官麥偉德似乎分析電郵內容，用作呈堂證據，而不是傳聞證據。

上訴庭聽畢雙方陳辭後指出，法庭現時不會作出預設裁決，但要求律政司和代表「法庭之友」的大律師準備書面陳辭，協助法庭探討有關議題。聆訊排期至7月26日及27日。

【案件編號：CASJ1-3/21】