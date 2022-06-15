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為領導人訪港創條件 外防措施「寸步不讓」 林鄭：不及處理公僕加薪 留下屆

【明報專訊】特首林鄭月娥昨日出席任內最後一次行政會議前見記者，表示政府仍然竭盡全力，為國家領導人來港「創造有利條件」，但拒絕透露領導人是否訪港和何時公布有關安排。她又稱決定將公務員薪酬調整留給下屆政府處理，稱今次薪酬調整在社會很有爭議，涉及多項因素，認為由即將離任的班子處理不是最理想。

不推第三階段放寬

林鄭月娥昨晨總結，今屆政府任內行會共召開約220次會議，與上屆政府相若，並感謝一眾行會成員。被問到政府為國家領導人來港採取什麼措施，林太稱政府仍竭盡全力創造有利條件，儘管包括國際商會和金融機構在內有很多聲音要求放寬「外防輸入」措施，政府仍「寸步不讓」，也不再推行第三階段放寬社交距離措施。她補充道，領導人訪港的條件亦包括社會環境，期望社會在較寬鬆和愉快的環境下慶回歸。對於現行措施是否足夠，民建聯立法會議員梁熙冀當局嚴格執行疫苗通行證，並擴闊適用範圍。

今年高、中、低層公務員的薪酬趨勢淨指標分別為7.26%、4.55%和2.04%，加薪幅度引起社會爭議。林太稱，政府並非因今次加薪涉及複雜因素而不做，而是程序上行會需先提出建議，再決定最終薪酬調整方案，惟時間上明顯未能處理。她強調公務員薪酬調整具追溯力，無論行會和立法會何時通過，都由該財政年度起生效，沒有實際影響。

「離開就離開」不評論政策

高級公務員協會主席李方冲理解今屆政府因時間不足，未能處理薪酬調整，適逢政府換屆，他認為主事公務員熟悉有關機制，相信影響不大，盼立會趕及7月「放暑假」前通過。

對於離任後會否就自己提出的政策發表意見，林太稱「離開就是離開」，不在崗位便不評論是她的做事原則和做人風格。但林太說如果有學校和青年欲了解她構想「北部都會區」出發點，樂意以低調方式介紹，甚至帶領到當區考察。

相關字詞﹕國家領導人 公務員薪酬調整 行政會議 林鄭月娥

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