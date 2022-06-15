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景賢里活化變養生設施 政府撥款1.8億修復

【明報專訊】政府於2008年推出「活化歷史建築伙伴計劃」，至今已開展6期。發展局昨宣布新一批4項建築的申請結果，部分項目落入具建制背景的機構營運。當中包括兩度流標的法定古蹟景賢里，由天大研究院營運活化為養生設施。政府要承擔4項建築復修成本，發展局將預留約5.86億元作活化及修復工程。

前北九龍裁判院項目 料下半年評審

第六期活化歷史建築伙伴計劃自2019年12月開始接受申請，設5個項目，包括位於大潭的大潭篤原水抽水站員工宿舍群、汀九的白樓、半山的景賢里、馬灣的芳園書室以及新增項目，位於深水埗的前北九龍裁判法院。發展局長黃偉綸昨表示，上述項目共收到72份申請書，其中前北九龍裁判法院接獲最多申請，共有30份；其次為景賢里18份申請。前北九龍裁判法院由於較其他項目遲8個月開始接受申請，黃透露將於今年下半年完成評審。

景賢里營運機構 與清華合作設研究院

發展局稱，將預留約5.86億元資助項目活化及修復工程，當中兩個法定古蹟，大潭篤原水抽水站員工宿舍群及景賢里耗費最多，分別獲撥款2.883億元及1.883億元。翻查資料，景賢里獲業主於2007年以低於市值的4.3億元買入，並於同年獲政府以換地形式保育，並將毗鄰1幅面積相若、面積約4,705.5平方米的人造斜坡土地批予該業主，以供發展私人住宅。

黃偉綸續稱，景賢里會由天大研究院聯同國際普洱茶協會有限公司及中醫藥（全球）促進會有限公司活化為「景賢里‧養生殿」，目標建設健康生活地標及學習中心，推廣健康生活。同屬法定古蹟的大潭篤原水抽水站員工宿舍群將交由護‧聯網慈善基金有限公司營運，活化為「水圓地方」，成為一間採用STEM教育及自然體驗為基礎幼兒教育的學校，同時展示香港供水歷史及建築的歷史價值。

三級歷史建築白樓則交由國史教育（香港）有限公司營運，活化為「國史教育中心悠悠館」，並設學習中心。同屬三級歷史建築的芳園書室，由香港基督少年軍營運，並活化建築為創學芳園，延續和拓展芳園書室原有的「卜卜齋」功能。

翻查各大營運機構官網，護·聯網慈善基金有限公司由彭氏家族創辦，當中包括俊和發展集團董事會主席彭一庭及其弟彭一邦；至於國史教育中心（香港）校長為教育評議會主席何漢權；天大研究院始創人為方文權。

建築文物保育者張家榮表示，過往景賢里丟空多年，政府負責維修保養等已花費大量公帑，樂於見到終有機構願意營運項目。他又稱，目前難以評價活化細節，需待項目營運才可評論。

相關字詞﹕黃偉綸 法定古蹟 活化歷史建築伙伴計劃

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