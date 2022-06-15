短期不回港 禁領消費券 當局：不為「短期」劃線

【明報專訊】政府周一公布第二階段5000元電子消費券發放詳情，當局調整申領資格，永久離開或有意圖永久離開香港的人將不合資格領取消費券。財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲昨日在港台節目《千禧年代》中表示，難以定義「永久」離港，如有原因令政府確信申請人短期內不回港，都不符合申請要求，但不會為「短期」的時間劃線。
財庫局：可提交資料證明符合要求
政府稱有意圖永久離開香港的人不能取消費券。本報向政府提問， 如有人已購買機票，但尚未離港，該人是否合資格領取消費券？如有人領取消費券之後，他才決定永久離港，是否違法？財庫局回覆查詢時未有直接回應，稱當局會考慮各項因素，如判斷登記人不合資格，登記人可提交資料證明符合要求。
考慮申請人有否離港為由提取強積金
王學玲表示，判斷申請人是否「有意圖」永久離港，須考慮該人是否領取本地簽發身分證，以及有否在今年6月13日或之前，以永久離港為由提早領取強積金。她又稱，如有人以永久離港為由提取強積金，信託人會審視不同資料，如是否在外地有居所、在外地有否入境權，亦要簽署法定聲明，證明該人永久離港。她又稱，積金局擁有申請提早領取強積金者的名單，故不用抽查。
她說，當局會先確認市民資格才發放消費券，除非有違法行為，否則不會要求市民退回已領取的消費券，有市民或會因為未及時確認資格，而未能在8月7日前領取消費券。
2019年6月18日後不在港 不符資格
另外，由2019年6月18日至今年6月12日一直不在港的人，如無特定原因，亦不合資格領取消費券。王學玲表示，如家人在海外就醫需要陪伴，是可接受理由，但工作和讀書等要視乎個案處理，旅行則要提供證據證明申請人仍長居香港。
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