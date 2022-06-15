短期不回港 禁領消費券 當局：不為「短期」劃線

財庫局：可提交資料證明符合要求

政府稱有意圖永久離開香港的人不能取消費券。本報向政府提問， 如有人已購買機票，但尚未離港，該人是否合資格領取消費券？如有人領取消費券之後，他才決定永久離港，是否違法？財庫局回覆查詢時未有直接回應，稱當局會考慮各項因素，如判斷登記人不合資格，登記人可提交資料證明符合要求。

考慮申請人有否離港為由提取強積金

王學玲表示，判斷申請人是否「有意圖」永久離港，須考慮該人是否領取本地簽發身分證，以及有否在今年6月13日或之前，以永久離港為由提早領取強積金。她又稱，如有人以永久離港為由提取強積金，信託人會審視不同資料，如是否在外地有居所、在外地有否入境權，亦要簽署法定聲明，證明該人永久離港。她又稱，積金局擁有申請提早領取強積金者的名單，故不用抽查。

她說，當局會先確認市民資格才發放消費券，除非有違法行為，否則不會要求市民退回已領取的消費券，有市民或會因為未及時確認資格，而未能在8月7日前領取消費券。

2019年6月18日後不在港 不符資格

另外，由2019年6月18日至今年6月12日一直不在港的人，如無特定原因，亦不合資格領取消費券。王學玲表示，如家人在海外就醫需要陪伴，是可接受理由，但工作和讀書等要視乎個案處理，旅行則要提供證據證明申請人仍長居香港。