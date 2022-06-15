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首4周門票網上開售 不設即場票 故宮首周末門票售罄 周三免費飛派清

【明報專訊】香港故宮文化博物館將於7月2日開放，首4周的門票昨早10時開始發售。本報記者昨早測試網上購票過程，約排隊逾一小時才能成功購票，惟下午再進入購票網站，所有周三免費標準門票已全數被預約，而首個周末的特別展覽門票亦已售罄，反應熱烈。西九文化區管理局稱，截至昨午6時已售出或預訂逾4萬張門票，超過75%的周末特別展覽門票亦已售出，7月份涉約1.1萬張免費門票均已預約額滿。

西九文化區管理局昨稱購票系統運作大致暢順，較早時段由於預約人數眾多，需要較長輪候時間，中午過後已可即時登入網上平台購票。該局續稱，為避免開幕初期公眾需長時間排隊而造成不便或混亂，現時不設現場售票，待開幕3個月後會售即場票。

記者昨早9時50分，分別經故宮網站、西九文化區網站及以西九文化區手機應用程式進入網站，當時故宮網站已有1617人「排隊」，預計等候時間為半小時，西九文化區網站則有995人，預計等候時間為22分鐘，西九手機程式亦有逾千人等候。記者最終於上午10時19分，經西九文化區網站進入購票系統，系統再顯示預計等候時間為45分鐘，最後在11時05分進入購票系統，當時所有日子均有門票可選購。

下午2時45分，記者再經西九文化區網站進入購票系統，發現所有周三免費標準門票已被預約，亦已不能購買首個周末的特別展覽門票，第二個周六或周日大部分時段已被預訂。

西九文化區管理局諮詢會成員葉傲冬認為，因防疫影響，博物館有人數限制無可厚非，但有不少市民期望盡早到訪故宮，亦認為如市民需在網上排隊一小時才可購票，情况不理想，應予改善，例如加大網站的流量。

議員倡設實體票 憂長者不諳網上買飛

民建聯民政事務發言人、立法會議員鄭泳舜認為昨買票熱烈，但稱有不少人不知有兩成門票經Klook、中旅社及飛豬旅遊發售，當局可加強宣傳。他又稱知悉西九文化區管理局正尋找贊助者，捐贈更多免費門票，期望有更多基層市民可到故宮博物館觀賞展品。他又認為應設實體購票，以免不諳上網的長者買不到門票。

相關字詞﹕故宮博物院 西九文化區

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