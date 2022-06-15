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偕七旬婆婆出海別珍寶 街坊：失珍貴寶藏

【明報專訊】停業逾兩年的珍寶海鮮舫昨晨正式移離香港仔，不少市民前來道別這艘盛載無數港人回憶的船。有南區街坊說，以往每個周末與家人到珍寶飲茶，形容珍寶是她與家人「珍貴的寶藏」，以後會少了一個連結。

住在附近的孔小姐昨晨特意帶78歲婆婆重遊舊地，租艇出海近距再望珍寶一眼，她略有不捨地說，10多年來每個周六來珍寶飲茶，「是一個幸福的日常」。她深思片刻，緊握着婆婆的手，決定以「珍寶」二字來概括海鮮舫對她的意義，並解釋是「珍貴的一個寶藏」，珍寶移離後便少了一個跟婆婆聚首地方，「少了一個連結」，從此在珍寶飲茶的「日常」不復再。

37歲繪畫愛好者鄭先生昨早6時許偕同3名友人到場寫生，以水彩畫描繪他們眼中珍寶海鮮舫的最後模樣。鄭憶起兒時與家人到舫上飲茶，「以前會上去飲茶，感覺會實在啲，𠵱家好遠距離，個感覺會係蒼涼啲」。他形容舫內裝潢「好氣派」，跟現在掉漆的外貌形成對比，感慨海鮮舫被拖走是「時代巨輪下的結果」。

73歲晨運客朱先生在附近居住27年，不時會到海鮮舫飲茶吃飯，最難忘一次在舫上「朋友嫁女，我又嫁女」，對海鮮舫離港唏噓，慨嘆「諗唔到佢會執，即使生意唔好，仲代表到香港」。從事舢舨接載30年的黃先生說，難忘以往接載遊客往返珍寶，形容海鮮舫「養活我哋一班船家」，昨移離意味他也要退休，近日有舊船家特意前來搭船看珍寶最後一面，緬懷過去。

見證珍寶興衰 冼培安嘆昔日風貌不再

70多年來從沒搬離香港仔的冼培安，昨前來拍攝珍寶的離開。洗見證着海鮮舫由無到有，「我見住佢由有，到火燭，到消失，九七前英國皇室都成日嚟」。他慨嘆海鮮舫昔日風貌不再，「𠵱家無咗五六十年代食海鮮嘅風味，當年坐喺度食海鮮，見到啲帆船喺你面前駛來駛去經過，好有香港味，有一個漁村風味」。他難忘數年前生日，與孫兒在珍寶穿上「王子衫同龍袍」，坐在龍椅上拍照。

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