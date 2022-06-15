港聞

港聞二

商家問津留太白 無人接手送珍寶

【明報專訊】曾被譽為「世界上最大的海上食府」，前年起停業的珍寶海鮮舫，因牌照到期及營運成本高昂告別香港，昨早在市民送別下移離香港仔避風塘，母公司未有透露其去向。至於屬同一集團、歷史更悠久的太白海鮮舫，新民黨立法會議員陳家珮稱有商家正商討接手，相信成事機會大。

太白獲閒置允許書 陳家珮：成事機會大

據陳家珮了解，太白海鮮舫體積較小，維修成本等較低，相信暫時未有搬遷危機。她透露，已有商家接洽接手營運太白海鮮舫，預計成事機會大，太白海鮮舫仍可留在香港。海事處回覆本報查詢時表示，太白海鮮舫已申請並獲批閒置船隻允許書。

珍寶海鮮舫母公司香港仔飲食集團昨發聲明，稱珍寶海鮮舫已於昨日移離香港，對過去46年為中外客人締造美好集體回憶，深感榮幸，又感謝各方關懷愛護，「願明天更好」。集團早前稱，海鮮舫牌照本月中到期，將移至海外船塢檢查及維修，待新經營者出現，惟當地船塢擔心維修及正常業務受干擾，集團應要求不向外透露泊位地點。陳家珮稱，珍寶海鮮舫會在南丫島先會合遠洋拖船，再前往東南亞船塢。

岸上市民揮手道別半世紀海上食府

珍寶海鮮舫前日起有圍板工程，至昨早7時許，10多艘拖船停泊在海鮮舫外準備，拖船先將寫有中、英、日三語的「歡迎光臨」招牌躉船移開。海事處船亦在場廣播，呼籲其餘船讓出航道，讓海鮮舫主船離開，水警小艇亦在場戒備。中午時分，海鮮舫主船由領航船拖走，緩緩駛離香港仔避風塘，附近有多艘護航船包圍。這艘陪伴港人近半世紀的海上食府，隨着船的響咹聲及岸邊市民揮手道別，正式完成歷史任務。早前入水傾側的廚房躉船則仍留在避風塘，未有移走。

陳家珮認為，珍寶海鮮舫仍有商業價值，一直有聽聞「白武士」接洽海鮮舫經營事宜，惟討論拉鋸，「都係錢嘅問題」。她估計，海鮮舫重返香港的機會不大，「拖出去都要幾百萬，要留一定係趁佢未離港前」。旅遊界立法會議員姚柏良說，珍寶海鮮舫曾是海內外旅客必到景點之一，「冇去就好似冇嚟過香港」，認為有潛質發展成餐飲、文化、藝術及歷史的綜合景點，對海鮮舫要離港感可惜。

黃偉綸：非所有保育項目都跑到最尾

珍寶海鮮舫曾獲納入前年施政報告「躍動港島南」計劃，研究無償交予海洋公園營運，惟最終未能成事。發展局長黃偉綸昨在活化歷史建築伙伴計劃記者會上表示，旅遊事務處、海洋公園及業權人努力商討後，仍找不到合適方案，政府已盡最大努力，「唔係所有保育建議項目都一定跑到最尾」，希望社會體諒。

陳家珮批評，對於珍寶海鮮舫保育，政府如今改稱不能「勉強去做」猶如「過橋抽板」，「𠵱家海洋公園過咗關、𧨾到立法會泵水，就唔理海鮮舫，有少少好似利用海鮮舫」。她認為，只要海事處短暫為海鮮舫牌照績期，已可爭取時間尋求出路，「但佢連咁都唔做」，「畀唔到一個令人受落嘅解釋」。海事處稱，沒有收到珍寶續牌申請，會否續牌乃屬船東考慮，維修和保養所涉費用乃船東與服務提供者之間的商業決定。

相關字詞﹕珍寶海鮮舫

上 / 下一篇新聞

相互了解期望落差 重建互信再論政改 曾鈺成：京港要找兩制最大共識
相互了解期望落差 重建互信再論政改 曾鈺成：京港要找兩制最大共識
多民主派符愛國者定義 不能長期排除建制外
多民主派符愛國者定義 不能長期排除建制外
新選制確保「愛國者治港」 倡允政黨組織政府
新選制確保「愛國者治港」 倡允政黨組織政府
回歸後 2014年首提「全面管治權」
回歸後 2014年首提「全面管治權」
偕七旬婆婆出海別珍寶 街坊：失珍貴寶藏
偕七旬婆婆出海別珍寶 街坊：失珍貴寶藏
首4周門票網上開售 不設即場票 故宮首周末門票售罄 周三免費飛派清
首4周門票網上開售 不設即場票 故宮首周末門票售罄 周三免費飛派清
短期不回港 禁領消費券 當局：不為「短期」劃線
短期不回港 禁領消費券 當局：不為「短期」劃線
景賢里活化變養生設施 政府撥款1.8億修復
景賢里活化變養生設施 政府撥款1.8億修復
為領導人訪港創條件 外防措施「寸步不讓」 林鄭：不及處理公僕加薪 留下屆
為領導人訪港創條件 外防措施「寸步不讓」 林鄭：不及處理公僕加薪 留下屆
李家超稱新設民青局制訂青年政策
李家超稱新設民青局制訂青年政策
販毒案裁表證不成立 陪審問官發生何事
販毒案裁表證不成立 陪審問官發生何事
洗街車撞九巴24傷 司機否認危駕
洗街車撞九巴24傷 司機否認危駕
政府讓步 修改限聚令不繞過立會
政府讓步 修改限聚令不繞過立會
渣馬選手不治 專家：救護車28分鐘到場明顯延誤
渣馬選手不治 專家：救護車28分鐘到場明顯延誤
反恐熱線收逾千舉報 蕭澤頤：有信息「絕對需跟進」
反恐熱線收逾千舉報 蕭澤頤：有信息「絕對需跟進」
中度智障男認擲燃彈 父母雙亡冀減刑
中度智障男認擲燃彈 父母雙亡冀減刑
涉連儂牆𠝹傷友人搶手機 男子否認
涉連儂牆𠝹傷友人搶手機 男子否認
牛橫屍公路 兩車疑撞後不顧而去
牛橫屍公路 兩車疑撞後不顧而去
快測陽性屢光顧食店 技術員認11罪候判 fb稱食藍店 「逐隻碟『瀨』乾淨」
快測陽性屢光顧食店 技術員認11罪候判 fb稱食藍店 「逐隻碟『瀨』乾淨」
海關識破挖泥機暗格走私 檢千萬元貨拘兩人
海關識破挖泥機暗格走私 檢千萬元貨拘兩人
涉掌摑12歲女童30巴 5女被捕
涉掌摑12歲女童30巴 5女被捕
吊船墜地兩工人亡 家屬雨中拜祭
吊船墜地兩工人亡 家屬雨中拜祭
施巫術大專生認虐畜 判入更生中心
施巫術大專生認虐畜 判入更生中心
大灣區GBA新聞：穗深港連線保育灣區濕地 清理3城濕地垃圾 義工互動分享
大灣區GBA新聞：穗深港連線保育灣區濕地 清理3城濕地垃圾 義工互動分享
大灣區GBA新聞：國務院頒南沙區國家戰略文件 引進港大深圳醫院模式
大灣區GBA新聞：國務院頒南沙區國家戰略文件 引進港大深圳醫院模式
灣區手記：報復式過端午 ／文：尚東美
灣區手記：報復式過端午 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】區議員「撐」把酒論警政 一哥話對酒精無興趣
【Emily】區議員「撐」把酒論警政 一哥話對酒精無興趣
【Emily】容海恩同女女玩輕黏土 有黃色
【Emily】容海恩同女女玩輕黏土 有黃色
【Emily】立會坐染疫陳祖恒隔籬 劉業強自我隔離「大局為重」
【Emily】立會坐染疫陳祖恒隔籬 劉業強自我隔離「大局為重」
【Emily】工聯會茶記做統計 最低工資做一粒鐘唔夠食晏
【Emily】工聯會茶記做統計 最低工資做一粒鐘唔夠食晏
【Emily】「賞你遊」最後一批逾40行程今報名
【Emily】「賞你遊」最後一批逾40行程今報名
【Emily】迪士尼煙花匯演返嚟喇
【Emily】迪士尼煙花匯演返嚟喇