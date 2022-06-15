商家問津留太白 無人接手送珍寶

太白獲閒置允許書 陳家珮：成事機會大

據陳家珮了解，太白海鮮舫體積較小，維修成本等較低，相信暫時未有搬遷危機。她透露，已有商家接洽接手營運太白海鮮舫，預計成事機會大，太白海鮮舫仍可留在香港。海事處回覆本報查詢時表示，太白海鮮舫已申請並獲批閒置船隻允許書。

珍寶海鮮舫母公司香港仔飲食集團昨發聲明，稱珍寶海鮮舫已於昨日移離香港，對過去46年為中外客人締造美好集體回憶，深感榮幸，又感謝各方關懷愛護，「願明天更好」。集團早前稱，海鮮舫牌照本月中到期，將移至海外船塢檢查及維修，待新經營者出現，惟當地船塢擔心維修及正常業務受干擾，集團應要求不向外透露泊位地點。陳家珮稱，珍寶海鮮舫會在南丫島先會合遠洋拖船，再前往東南亞船塢。

岸上市民揮手道別半世紀海上食府

珍寶海鮮舫前日起有圍板工程，至昨早7時許，10多艘拖船停泊在海鮮舫外準備，拖船先將寫有中、英、日三語的「歡迎光臨」招牌躉船移開。海事處船亦在場廣播，呼籲其餘船讓出航道，讓海鮮舫主船離開，水警小艇亦在場戒備。中午時分，海鮮舫主船由領航船拖走，緩緩駛離香港仔避風塘，附近有多艘護航船包圍。這艘陪伴港人近半世紀的海上食府，隨着船的響咹聲及岸邊市民揮手道別，正式完成歷史任務。早前入水傾側的廚房躉船則仍留在避風塘，未有移走。

陳家珮認為，珍寶海鮮舫仍有商業價值，一直有聽聞「白武士」接洽海鮮舫經營事宜，惟討論拉鋸，「都係錢嘅問題」。她估計，海鮮舫重返香港的機會不大，「拖出去都要幾百萬，要留一定係趁佢未離港前」。旅遊界立法會議員姚柏良說，珍寶海鮮舫曾是海內外旅客必到景點之一，「冇去就好似冇嚟過香港」，認為有潛質發展成餐飲、文化、藝術及歷史的綜合景點，對海鮮舫要離港感可惜。

黃偉綸：非所有保育項目都跑到最尾

珍寶海鮮舫曾獲納入前年施政報告「躍動港島南」計劃，研究無償交予海洋公園營運，惟最終未能成事。發展局長黃偉綸昨在活化歷史建築伙伴計劃記者會上表示，旅遊事務處、海洋公園及業權人努力商討後，仍找不到合適方案，政府已盡最大努力，「唔係所有保育建議項目都一定跑到最尾」，希望社會體諒。

陳家珮批評，對於珍寶海鮮舫保育，政府如今改稱不能「勉強去做」猶如「過橋抽板」，「𠵱家海洋公園過咗關、𧨾到立法會泵水，就唔理海鮮舫，有少少好似利用海鮮舫」。她認為，只要海事處短暫為海鮮舫牌照績期，已可爭取時間尋求出路，「但佢連咁都唔做」，「畀唔到一個令人受落嘅解釋」。海事處稱，沒有收到珍寶續牌申請，會否續牌乃屬船東考慮，維修和保養所涉費用乃船東與服務提供者之間的商業決定。