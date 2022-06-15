新選制確保「愛國者治港」 倡允政黨組織政府

愛國者間也有利益矛盾 需政治理念解決

特區政府換屆在即，中央一直強調本港必須處理房屋等深層次問題。曾鈺成認為，即使落實愛國者治港，亦不代表這些問題就能解決，因為愛國者之間亦存在不同利益階層矛盾，例如是否利用高爾夫球場建屋便有不同立場，強調政府需要政治理念和能量才能解決問題。

曾鈺成指出，歷屆政府均沒有清晰管治使命，未能告訴市民要將香港帶往怎樣的境地，港人更不知道政府換屆時政策能否延續。《行政長官選舉條例》規定，特首不能是任何政黨成員，曾鈺成認為本港沒有政黨政治，令問責團隊沒有統一管治理念，「這個理念是什麼呢？無的，連行政長官自己都唔知」。

不能實踐理念 委任政黨成員無補於事

本港一直未發展政黨政治，曾鈺成估計或者是由於中央對政黨有戒心，不想香港發展出強大政黨，而且擔心一旦出現政黨輪替，會由中央不信任的政黨執政。不過，曾鈺成認為，新選舉制度已確保所有候選人符合愛國條件，建議容許政黨組織政府，特首亦可擁有政黨背景，將來落實普選時，政黨也能發揮作用。

對於能否委任更多政黨成員加入政府，發展成「執政聯盟」，曾鈺成指現時部分官員是民建聯成員，但基於體制設計，他們施政時不能貫徹和實踐民建聯的方針和理念，即使委任更多政黨成員也無補於事。「實際上入了去（政府），你根本變成政府的人，不是政黨的人，因為政府不是由政黨組成。」

問責制不算失敗不算成功

問責制推行至今20年，曾鈺成評價不算失敗，卻稱不上成功，「大部分時間，政府都處於弱勢。大部分時間，民意調查都反映市民對政府評價不是好高。深層次問題又未解決，你說它成功又好難」。曾鈺成相信，問責制已不能「走番轉頭」，亦難以單純從制度層面來改善，期望能透過政黨政治處理問題。「當保證愛國者治港的問題已經解決，就要進一步研究特區政府應怎樣組成。」

（回歸25年 危與機）