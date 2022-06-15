多民主派符愛國者定義 不能長期排除建制外

不覺中央視泛民為敵

新選制下的立法會運作半年，曾鈺成曾表示90名議員立場各異，不是「清一色」，對於多項政府法案包括《財政預算案》在今屆立法會均以大比數通過，他反問「有什麼出奇呢？是否一定要有人投反對票才是好事？」，強調重點在於議員審議時有否盡責。

曾任立法會主席8年，曾鈺成笑言昔日在立法會，其中最享受的事是與民主派辯論，「無了這個對手當然不是好理想」，又認為意見不同的議員愈多，更能體現立法機關代表性。他指出，去年立法會選舉受反修例運動餘波影響，中央不會認為三成投票率是正常，若中央認為現時的議會未達「五光十色」，便需要改善，但不代表以往的民主派「出番晒嚟」，而是有不同理念和社會背景的人參與。

曾鈺成認為，北京希望泛民黨派參與去年立選，證明中央沒有視他們為敵人。去年民主黨多名被視為「主選派」的區議員被取消資格，曾鈺成認為民主黨可以參選的人不止這些區議員。他補充道，對於參與危害國安和挑戰國家主權活動的民主派，中央才會以敵我關係看待。至於民主派參選與否，關鍵在於他們是否願意參選，「如果中央明日忽然宣布，民主黨是好的、亦是愛國的，民主黨未必高興，可能其支持者即刻反面也不定」。

新政府泛民交流 視乎雙方胸襟智慧

民主黨和民協早前均表示，期望新政府增加與民主派溝通，曾鈺成指出，溝通不是簡單的事，要視乎雙方是否有胸襟和政治智慧交流，候任特首李家超亦需考慮建制派的感受。對於應否委任民主派加入政府諮詢架構，曾鈺成稱要仔細和具體考慮人選的能力、經驗、與政府是否友善等，又擔心獲委任者會被支持者視為不再屬於民主派。

回歸以來，中央與民主派均保持一定程度溝通，2010年民主黨走入中聯辦討論政改，2016年時任人大委員長張德江與民主派會面，這些畫面是否不會再現？曾鈺成說，希望中央與民主派未來有機會溝通，但要等待適當誘因和時機，「去到一個地步，當中央、民主派覺得（民主派）要有參與角色，自不然就會（溝通）」。

（回歸25年 危與機）