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相互了解期望落差 重建互信再論政改 曾鈺成：京港要找兩制最大共識

【明報專訊】政制篇

《基本法》訂明「一國兩制」、「港人治港」及高度自治，「50年不變」的時針轉了半圈，政治上民主派在立法會近乎絕迹，中央對港政策也轉變，由回歸時的放手港人管理，到今日重申「全面管治權」。立法會前主席曾鈺成接受訪問，談論一國兩制走進「下半場」可以如何走下去。他認為問題所在，是港人和中央對一國兩制有着不同期望，形成落差。他說，未來雙方應互相了解對方的期望，特區政府必須先處理深層次問題，待社會重建互信後亦應重新討論政改。

明報記者 鄭啟智

明日預告：楊森倡讓港重回2019前多元

出手立國安法 非中央主動要變

「與2019年之前香港行的那條路比較，無可否認這兩年發生的事，你純粹按過去實踐、對一國兩制的理解，是估計不到。」曾鈺成承認，過去兩年的發展，令很多人認為一國兩制現在的實踐，與他們過去的認識存在很大落差。「沒有人會想到，包括我在內，想不到中央會直接出手，制定國安法放入（《基本法》）附件三，在香港公布實施。」

曾鈺成強調，並非中央主動要改變，而是反修例運動令中央感覺一國兩制的底線即主權被挑戰，包括部分人提出分離主義和「港獨」，亦有人呼籲外國制裁香港和特區官員，北京不得不出手牢牢掌握全面管治權。「去到2019年發生的事，無可避免促使中央政府對香港政策、對一國兩制在香港實踐重新考慮。不能夠講發生2019年的事之後，中央政府仍若無其事，由它繼續落去。」

作為一國兩制轉折的關鍵，曾鈺成認為反修例運動的成因錯綜複雜，值得深入研究和分析，得出結論前談論責任誰屬的意義不大。不少建制派指民主派在2019年變得激進，甚至形容是走上歪路，曾鈺成反問：「你話民主派變了，怎樣變呢？」他指出，除了民主派未全面了解中央想法，以及中美關係的影響，當年的大規模示威，亦反映社會自2014年佔領運動累積的怨氣和深層次矛盾從未解決，衝突爆發可能只是時間問題。

部分市民仍不滿管治

來屆政府須處理矛盾

國安法實施後，社會衝突平息，曾鈺成認同部分市民仍對政府管治不滿，來屆政府必須處理深層次矛盾，例如房屋問題上至少要讓市民看到願景。反修例運動亦反映不少市民對自由人權的關注，和爭取普選的訴求。曾鈺成認為，自由人權的性質與深層次矛盾的性質不同，即使在民主國家，自由人權倘影響國家安全便須受限，所以當中央判斷香港出現危害國家安全威脅，「個人或者傳媒機構的權利和自由，不可能不受影響」。中央多次表明本港已「止暴制亂」，曾鈺成卻認為不能斷言國安威脅已經過去，指出反修例運動遺漏的問題尚要處理，例如民主派初選案，加上外國敵對勢力仍未放手，有人在外國呼籲制裁香港，「怎說服中央覺得件事已經過去？」

重商政改「盼不用等太久」

國家主席習近平5月底會見候任特首李家超時，表示新選舉制度要「長期堅持」。曾鈺成在此前的訪問則表明，期望社會重新討論政改，相信中央亦認為政制有發展空間。他接受本報記者訪問時指出，政制發展不應為辯論而辯論，目前社會不同陣營之間缺乏互信，期盼新政府先重建社會互信，再開展政改討論，何時是合適時機則難以明言。「我自己當然希望不用等太久，就可以重新在社會開展政制如何發展的討論。」他說，社會對普選的利弊有不同意見，不希望進入「你死我活」的狀態，「不要話反對普選、反對民主就一定是香港敵人，或者搞所謂真普選、反對人大8．31決定，就一定是反中亂港」。

中央介入程度

取決港人治港「爭不爭氣」

走過2019年的分水嶺，中央更着重一國兩制中的「一國」，亦屢屢強調「全面管治權」。中央介入會否愈來愈多，曾鈺成認為很大程度取決於港人治港「爭不爭氣」，憶述回歸早年中央對港人充滿信心，放手不干預香港事務，最終卻出現危害國安的活動。他稱，近年發現各方對一國兩制的期望和想像一直不同，隨時間推移，中央亦認為一國兩制發展不似預期。「如果有人覺得2019年之前香港的發展和一國兩制，是他們想要的一國兩制，我只能夠說，我們自己糟蹋了一個機會。中央本來就是給了我們機會，按照2019年之前條路行落去。」

港澳辦主任夏寶龍曾表示，一國兩制50年後亦不需要改變。現實是近年移民潮加劇，對於如何重建港人信心，曾鈺成稱希望中央能有所行動，但不認為全然是中央的責任，因背後仍有其他力量在拉扯，並非單憑中央就可解決問題。他寄語因不滿一國兩制而離開的港人，嘗試全面了解一國兩制和中央的想法。曾鈺成同時強調中央有需要了解港人的期望，否則各說各話並沒有意思。「現在中央官員的講法是，一國兩制要贏到香港人的心，要贏取國際社會的心。那你也要知道香港人到底期望怎樣的一國兩制，國際社會怎看，大家才會找到最大共識。」

（回歸25年 危與機）

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相關字詞﹕政改 全面管治權 一國兩制 曾鈺成 回歸25周年 回歸25年

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