【Emily】七一近 梁君彥籲議員自律防疫 促避免請食嘢 下周暫如期餞別林鄭

【明報專訊】立法會議員有機會獲邀出席七一回歸25周年慶祝活動，仲可能同訪港嘅國家領導人同場。本港新冠個案近日多咗，據Emily了解，立法會主席梁君彥噚日提醒全體議員自律防疫，要求議員同職員每日返立法會前做快速測試，暫時避免邀請訪客到立法會，開會發言時亦唔好除口罩。立法會將於下星期二（21日）為特首林鄭月娥舉行餞別午宴，官員、行會成員同議員共聚一堂，對於會否如期舉行，秘書處回覆話會密切留意疫情發展，如有最新安排會通知議員同相關人等。
要求每日返立會前快測
紡織及製衣界議員陳祖恒上周確診，近日有活動因此建議立法會議員唔好出席。據悉，梁君彥噚日向全體議員表示，因應疫情回升，加上七一慶回歸活動將至，提醒加強防疫，特別提到議員避免「請食嘢」，如果要喺立法會前廳進食，之後應即時戴番口罩。民建聯港島西議員陳學鋒同Emily話，已收到行管會嘅提醒，佢每日都有做快測，亦因應疫情取消部分飯局，會盡量小心。
出席午宴者如打三針做快測
陳凱欣：問題不大
就下周同林太嘅午宴，選委會界別議員陳凱欣認為，應該喺午宴前兩日再評估風險，視乎立法會內嘅感染情况決定。佢相信如果宴會出席者已打三針、先做快測、離座時戴好口罩嘅話，問題唔大。佢亦建議可將午宴分為4人一枱，每枱之間坐疏啲。