港聞

港聞二

大灣區GBA專題：廣州消費平民化 外國客消費遜京滬

【明報專訊】除了如何建設國際消費中心，《草案》也梳理了廣州在消費上的優劣勢（見表），承認與北京、上海有很大差距，例如廣州人均優質商業面積僅0.3平方米，遠不如上海0.8平方米和北京0.7平方米；優質商業營運商只得12家，要麼是本地國企如廣百，要麼是太古匯、K11等港資企業，但上海有61家、北京有30家；又如廣州的中華老字號有35個，排名全國第5，與上海180個、北京116個差距懸殊，且經營模式單一傳統，難滿足消費主力年輕人群體需求。

駐穗國際名牌97家 全國排11

據去年統計數據，已進駐廣州的國際奢侈品品牌97家，居全國城市第11位，奢侈品門店54家，奢侈品消費者總量佔全國約1.5%，均僅排第9位。國際知名品牌多數將總部、總店設在京滬，單是每年新品發布都能吸引不少顧客。廣州雖有大量紡織服裝、皮革皮具、化妝品等產業和批發市場，但以低端加工為主，缺少設計研發、品牌營運、展銷的高價值環節。

要成為國際消費中心，就要有吸引國際消費者的能力。以疫情前的2019年數據，廣州接待過夜旅客6773萬人次，其中入境旅客899萬人次，排名全國第二，但絕大部分來自港澳台，外國遊客僅佔38.5%，平均在穗消費不足5000元（人民幣，下同），低於京滬等城市6000至8000元水平。廣州也不像北京那樣有頻繁的外事活動，亦不像上海有強調進口購買力的「進博會」；雖然廣交會每年帶來固定外商客流，但過去強調出口為主，且展館周邊功能單一，難拉動消費。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示，京滬高收入群體比廣州大，高端消費自然多一些，廣州是「平民化」城市，比京滬檔次雖低，但消費量大和接近產地，所以反過來有平民化、更常態的優勢。他說，廣交會和各種專業市場之所以難拉動消費，因這是屬於批發層面的市場，批發商來買貨，最終消費者不在本地，這是廣州作為製造業基地中心城市所決定的。

相關字詞﹕廣州市建設國際消費中心城市發展規劃 國際消費中心城市 大灣區

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