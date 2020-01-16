大灣區GBA專題：廣州消費平民化 外國客消費遜京滬

駐穗國際名牌97家 全國排11

據去年統計數據，已進駐廣州的國際奢侈品品牌97家，居全國城市第11位，奢侈品門店54家，奢侈品消費者總量佔全國約1.5%，均僅排第9位。國際知名品牌多數將總部、總店設在京滬，單是每年新品發布都能吸引不少顧客。廣州雖有大量紡織服裝、皮革皮具、化妝品等產業和批發市場，但以低端加工為主，缺少設計研發、品牌營運、展銷的高價值環節。

要成為國際消費中心，就要有吸引國際消費者的能力。以疫情前的2019年數據，廣州接待過夜旅客6773萬人次，其中入境旅客899萬人次，排名全國第二，但絕大部分來自港澳台，外國遊客僅佔38.5%，平均在穗消費不足5000元（人民幣，下同），低於京滬等城市6000至8000元水平。廣州也不像北京那樣有頻繁的外事活動，亦不像上海有強調進口購買力的「進博會」；雖然廣交會每年帶來固定外商客流，但過去強調出口為主，且展館周邊功能單一，難拉動消費。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示，京滬高收入群體比廣州大，高端消費自然多一些，廣州是「平民化」城市，比京滬檔次雖低，但消費量大和接近產地，所以反過來有平民化、更常態的優勢。他說，廣交會和各種專業市場之所以難拉動消費，因這是屬於批發層面的市場，批發商來買貨，最終消費者不在本地，這是廣州作為製造業基地中心城市所決定的。