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大灣區GBA專題：穗建國際消費中心 比併倫敦巴黎 打造名牌集散地首發地 學者：可借鏡香港

【明報專訊】提起消費購物，香港仍是大灣區民眾心中的「購物天堂」，不過廣州也正自我提升。去年廣州成為國務院批准展開「國際消費中心城市培育建設」試點的全國5個城市之一，就此廣州市商務局早前公布《廣州市建設國際消費中心城市發展規劃》諮詢草案（下稱《草案》），提出要「對標」倫敦、巴黎發展高端消費區，將廣州現有產業、貿易、交通優勢轉化為消費動力。另一方面，雖然《草案》沒有提及向香港學習，但學者認為，在留住旅客方面，香港有值得廣州借鏡的地方。

明報記者 林迎

用優惠吸優質投資商

實現「賣全球」變「賣全球買全球」

去年7月，廣州與北京、上海、天津、重慶一同入選內地首批5個國際消費中心培育城市。國務院文件中對如何「培育」並無具體要求，各地因此陸續推出有當地特色的規劃方案；而廣州市商務局於4月底公布《草案》，目標是到2025年基本建成「灣區製造引領、全球資源薈萃；錯位互補協同、城鄉生態包容；文商旅體融合、嶺南文化突顯；自由便利流動、交向互濟共進；面向世界的『數智化』、時尚化、現代化國際消費中心城市」。

《草案》提出，要以優惠政策吸引國內外優質商業投資商、營運商來穗，打造國際知名品牌重要集散地、新品首發地，成為國際組織機構進駐、國際消費者旅遊購物、國際會議舉辦和國際賽事組織的首選地，實現從「賣全球」向「賣全球、買全球」轉變，同時提升製造業品質，做好「灣區製造」品牌，以誕生更多「國潮」好貨。

《草案》亦指出要向國外優秀商業區學習，珠江新城、廣州塔周邊旅遊區要「對標」倫敦、巴黎，成為國際文化旅遊消費中心地；擁有遊艇會、郵輪碼頭、高爾夫球會的南沙則參照新加坡濱海灣地區，形成有嶺南海洋文化特色的國際高端消費功能集聚區。此外，流花、礦泉市場可借鑑韓國東大門的轉型路徑，即從傳統批發市場轉為時尚消費地標，而已衰落的崗頂電腦市場則可學習日本秋葉原，引入消費電子、電子競技體驗、遊戲娛樂等互動體驗業態。

與港澳建灣區國際消費樞紐

另一方面，近10年間，由於受到電商衝擊，廣州市中心商業設施逐步老化衰落，客流被分到以天河區為首的核心商業區，而在黃埔、番禺、花都等新區新規劃的重點商業功能區，大型商業項目較少，吸引力及客流量未明顯提升。對此，《草案》提出堅持灣區聯動、優勢互補，要與港澳攜手整合區域高端消費資源，攜手打造交通、產業、空間、政策協同的大灣區國際消費樞紐。

雖然《草案》提到要仿效倫敦、巴黎，以及日本、韓國，而沒有明確提到學習香港，但廣東省體制改革研究會執行會長彭澎認為，廣州仍可向香港學習如何吸引及留住國際旅遊休閒客源，因國際消費中心往往需要有大量遊客帶動，廣州的國際旅客結構更多的是商務客，旅遊休閒客主要來自內地，而香港更加國際化，在海外旅客心目中，作為旅遊休閒目的地的吸引力較廣州強，這方面廣州有需要向香港取經。

相關字詞﹕廣州市建設國際消費中心城市發展規劃 國際消費中心城市 大灣區

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