少年控刑毁東海堂 警稱認出被告聲音

控方稱被告WhatsApp留言現場「冇爛」

被告案發時介乎14至17歲，首、次被告（16及14歲）早前認罪，押後6月21日判刑，第五被告（15歲）昨亦認罪，待本案審結後判刑。第三及第四被告（15及17歲）不認罪受審。

控方案情指稱，2020年8月7日凌晨2時28分，身穿黑衣物的5名被告被閉路電視拍攝到進入將軍澳廣場，2時35分進入涉案東海堂店舖，第三被告點火，火種維持10多秒，一處地板及一張枱熏黑，第四被告破壞一個櫥窗膠櫃，第五被告破壞一個儲物架。5人2時36分離開。

各人在9月及10月分別被捕，第四被告手機內有一個包括幾名被告的WhatsApp群組，第三被告前年9月7日在群組發出拍攝案發現場的片段，有男子稱「都冇穿冇爛，窿都冇穿個」，及有語音信息說「我咩咗嗰張枱呢，佢冇用啦𠵱家，佢𠵱家擺咗喺度，擺咗消毒液嗰啲囉」。拘捕他的警員19145認出該男聲是第三被告。

警方從各人家中搜出黑色衣物，辯方稱搜出的上衣及手袖有明顯標記，惟閉路電視拍攝被告的衣著則沒有這些標記。審訊今續。

【案件編號：DCCC 372-374/21】

（反修例風暴）