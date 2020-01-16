被盜身分借貸 求職者孭一身債 假招聘帖文騙個人資料 16事主共損429萬

年紀最輕事主為19歲學生C小姐（化名），被騙徒盜用資料向財務公司「WeLend」借貸10萬元。C小姐去年於網上搜尋「化妝品代購」兼職，獲聲稱是公司職員的騙徒致電，要求交個人資料作入職及背景審查；騙徒又自稱律師為她解答疑難約3小時。

事主質疑WeLend職員無表明身分

今年1月底，騙徒向C小姐聲稱派「公司職員」到旺角港鐵站向她交支票，用於買貨，再要求她將支票兌成現金，存入指定戶口。C小姐表示，到被WeLend追款方知蒙騙，因事件承受巨大壓力，「哭了好久」，又質疑WeLend職員交付支票時無表明身分，令她未有及時識破事件。

另一事主26歲K小姐（化名），遭騙徒盜用資料於花旗銀行貸款40萬元。K小姐今年1月於求職網應徵「移民顧問文書助理」，2月下旬獲騙徒指示，到銅鑼灣花旗銀行作「身分認證」，即日獲存入款項，她再應騙徒以工作為由要求，將款項存入指定戶口。K小姐表示，兩名銀行職員無交代「身分認證」目的，月結單亦無列明40萬元屬銀行貸款。事後她的環聯信貸評級降至I級（最低為J級），令她置業計劃受影響。

WeLend：停追款 花旗：嚴守程序

袁海文質疑相關金融機構審批貸款程序有「漏洞」，缺乏「面對面身分認證」或在身分認證時沒清晰交代目的；又稱部分貸款文件顯示騙徒簽署同事主簽署不符，惟銀行未察覺。袁建議金融機構不時檢視審批貸款程序，加入「人面識別」等認證；又建議政府修例監管放債。

民主黨16宗個案，8宗在WeLend借貸，涉款約99萬元；另5宗由花旗銀行批出178萬元貸款。WeLend回覆本報查詢表示，對事件深表同情，已暫停要求事主還款，積極配合警方調查；又稱貸款審批經多重身分驗證，包括人臉核對、安全提問，並將款項發放到申請人同名銀行戶口等。花旗銀行回覆一向嚴格按既定程序，處理及審批私人貸款申請。

警方回覆本報查詢，稱其中兩名事主分別在今年3及4月報案，初步調查後列欺詐及以欺騙手段取得財產跟進，暫未有人被捕。