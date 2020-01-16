港聞

港聞二

被盜身分借貸 求職者孭一身債 假招聘帖文騙個人資料 16事主共損429萬

【明報專訊】民主黨於去年12月至今年4月中，接獲16宗求職騙案求助，包括3男13女、19至54歲，遭騙徒利用個人資料借貸，損失共逾429萬元，最多一人被利用資料在8間金融機構借貸，涉款約98萬元，全部人已報警。民主黨消費者權益政策發言人袁海文質疑機構審批貸款程序有「漏洞」，令騙徒有機可乘。

年紀最輕事主為19歲學生C小姐（化名），被騙徒盜用資料向財務公司「WeLend」借貸10萬元。C小姐去年於網上搜尋「化妝品代購」兼職，獲聲稱是公司職員的騙徒致電，要求交個人資料作入職及背景審查；騙徒又自稱律師為她解答疑難約3小時。

事主質疑WeLend職員無表明身分

今年1月底，騙徒向C小姐聲稱派「公司職員」到旺角港鐵站向她交支票，用於買貨，再要求她將支票兌成現金，存入指定戶口。C小姐表示，到被WeLend追款方知蒙騙，因事件承受巨大壓力，「哭了好久」，又質疑WeLend職員交付支票時無表明身分，令她未有及時識破事件。

另一事主26歲K小姐（化名），遭騙徒盜用資料於花旗銀行貸款40萬元。K小姐今年1月於求職網應徵「移民顧問文書助理」，2月下旬獲騙徒指示，到銅鑼灣花旗銀行作「身分認證」，即日獲存入款項，她再應騙徒以工作為由要求，將款項存入指定戶口。K小姐表示，兩名銀行職員無交代「身分認證」目的，月結單亦無列明40萬元屬銀行貸款。事後她的環聯信貸評級降至I級（最低為J級），令她置業計劃受影響。

WeLend：停追款 花旗：嚴守程序

袁海文質疑相關金融機構審批貸款程序有「漏洞」，缺乏「面對面身分認證」或在身分認證時沒清晰交代目的；又稱部分貸款文件顯示騙徒簽署同事主簽署不符，惟銀行未察覺。袁建議金融機構不時檢視審批貸款程序，加入「人面識別」等認證；又建議政府修例監管放債。

民主黨16宗個案，8宗在WeLend借貸，涉款約99萬元；另5宗由花旗銀行批出178萬元貸款。WeLend回覆本報查詢表示，對事件深表同情，已暫停要求事主還款，積極配合警方調查；又稱貸款審批經多重身分驗證，包括人臉核對、安全提問，並將款項發放到申請人同名銀行戶口等。花旗銀行回覆一向嚴格按既定程序，處理及審批私人貸款申請。

警方回覆本報查詢，稱其中兩名事主分別在今年3及4月報案，初步調查後列欺詐及以欺騙手段取得財產跟進，暫未有人被捕。

上 / 下一篇新聞

鋼纜全斷 吊船墜20層兩工人亡 半山屋苑「驗船」出事 工會質疑毋須高空檢查
鋼纜全斷 吊船墜20層兩工人亡 半山屋苑「驗船」出事 工會質疑毋須高空檢查
主副纜救生繩三重保障 工會指意外罕見促徹查
主副纜救生繩三重保障 工會指意外罕見促徹查
中環槍擊案 懸紅25萬緝兇
中環槍擊案 懸紅25萬緝兇
梁唐青儀發起 「齊惜福」涉欠37萬裝修費
梁唐青儀發起 「齊惜福」涉欠37萬裝修費
三隧研收擠塞費 或細分「繁中繁」時段
三隧研收擠塞費 或細分「繁中繁」時段
下輪消費券 已遷離意圖遷離無份 8‧7起分期發放 到港專才讀書者獲5000
下輪消費券 已遷離意圖遷離無份 8‧7起分期發放 到港專才讀書者獲5000
多兩領券平台 營運商推優惠搶「轉會」
多兩領券平台 營運商推優惠搶「轉會」
檢值千萬冒牌貨另類煙 海關拘5人
檢值千萬冒牌貨另類煙 海關拘5人
病毒繁殖率升穿2 新變種首入地盤 單日個案料月內破4位數 何栢良：風險可控
病毒繁殖率升穿2 新變種首入地盤 單日個案料月內破4位數 何栢良：風險可控
專科須疫苗通 無打針長者被拒入伊院查詢 院方：沒市民因不符要求被拒求診
專科須疫苗通 無打針長者被拒入伊院查詢 院方：沒市民因不符要求被拒求診
香港仔悅群之家5院友染疫 曾社區活動
香港仔悅群之家5院友染疫 曾社區活動
病人資料當垃圾棄 康健3月始通報 私隱署轟欠保障意識 公司：已處分員工採補救措施
病人資料當垃圾棄 康健3月始通報 私隱署轟欠保障意識 公司：已處分員工採補救措施
拒言封Telegram否 稱平衡合法使用者
拒言封Telegram否 稱平衡合法使用者
居屋攪珠 料第四季揀樓
居屋攪珠 料第四季揀樓
外傭猝死案 勞處入境處無接求助
外傭猝死案 勞處入境處無接求助
渣馬跑手不治 救護員徒步兩公里到現場 專家批不理想
渣馬跑手不治 救護員徒步兩公里到現場 專家批不理想
伙癌病人冒名索償 3人控串騙保險
伙癌病人冒名索償 3人控串騙保險
少年控刑毁東海堂 警稱認出被告聲音
少年控刑毁東海堂 警稱認出被告聲音
串謀妨礙司法案 囚友教被告微積分 懲教員以為「暗號」
串謀妨礙司法案 囚友教被告微積分 懲教員以為「暗號」
大灣區GBA專題：穗建國際消費中心 比併倫敦巴黎 打造名牌集散地首發地 學者：可借鏡香港
大灣區GBA專題：穗建國際消費中心 比併倫敦巴黎 打造名牌集散地首發地 學者：可借鏡香港
大灣區GBA專題：廣州消費平民化 外國客消費遜京滬
大灣區GBA專題：廣州消費平民化 外國客消費遜京滬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】七一近 梁君彥籲議員自律防疫 促避免請食嘢 下周暫如期餞別林鄭
【Emily】七一近 梁君彥籲議員自律防疫 促避免請食嘢 下周暫如期餞別林鄭
【Emily】鄧家彪促受助社福機構掛國旗區旗 羅致光：與民政局商討
【Emily】鄧家彪促受助社福機構掛國旗區旗 羅致光：與民政局商討
【Emily】議員搞元宇宙慶回歸展 網上重溫25年大事
【Emily】議員搞元宇宙慶回歸展 網上重溫25年大事
【Emily】籲「世界捐血者日」捐血 紅會今送限量便條紙磚
【Emily】籲「世界捐血者日」捐血 紅會今送限量便條紙磚
【Emily】稱七成受訪者支持 民建聯倡設文化消費券
【Emily】稱七成受訪者支持 民建聯倡設文化消費券
【Emily】馬會見習騎師校招學員 滿15歲可考
【Emily】馬會見習騎師校招學員 滿15歲可考