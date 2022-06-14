渣馬跑手不治 救護員徒步兩公里到現場 專家批不理想

稱初步檢查治療恰當

本研訊死者為李文德（終年50歲）。甘澤華讀出其撰寫的報告，評估死者生前無嚴重高危疾病，但不能排除他有隱性疾病，例如心律不正、先天心臟病等，而一般超過35歲的運動員心臟驟停，大多數與心冠病或心律不正等有關，盡快使用心臟去顫器急救是最佳方法，亦可提高存活率。

甘澤華又稱當日死者並不完全清醒，醫療輔助隊二級救護員羅科儀、救護員陳寶成為死者做心肺復蘇法是合理，初步檢查及治療均恰當。

對於救護員要求救護車接載到死者暈倒之處被拒，而徒步行兩公里，甘澤華認為做法並不理想。他表示，兩公里一般人的步速需時25分鐘，快速步行亦需13分鐘，反之由救護車接載救護員前往僅數分鐘，特別是救護員或帶備醫療器材出發，及早到場可盡快救治傷者，亦避免他們過於疲累。

促醫療輔助隊訂分流系統

此外，甘又認為，醫療輔助隊應訂立明確分流系統，以客觀決定是否需派救護車救援，另需確保工作人員出席簡報會，並明白緊急應變程序。醫療輔助隊及香港業餘田徑總會（田總）工作人員亦需改善通訊方式，增加醫療輔助隊隊員的無線電通訊器，直接與意外事故協調中心溝通。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 43/18】

（死因研訊）