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外傭猝死案 勞處入境處無接求助

【明報專訊】46歲菲傭於2017年在僱主家中昏迷，送院後過世，死因研訊昨進入第四日。入境處事務主任稱不曾接獲事主投訴其僱主，該僱主亦無苛待外傭紀錄；勞工處事務主任則稱，若有外傭投訴工時過長，會先鼓勵外傭與僱主溝通，惟不曾收到事主有任何投訴。

入境處無僱主苛待紀錄

事主QUINTO, Leonita Arcillas（終年46歲）生前受僱於僱主黃勝榕，至2017年4月4日過世。綜合庭上先前證供，事主難忍工時過長、僱主苛刻，在2017年3月19日簽署僱傭合約中止通知書。總入境事務主任謝展鵬（圖）昨在庭上供稱，入境處同年4月10日才收到僱主發出的中止合約通知書，中止原因是死亡，亦不曾收到事主或其家人對僱主任何投訴。

事主胞妹早前稱，外傭中介透露僱主因苛待兩名外傭，早被多間中介公司列入黑名單，惟中介公司負責人否認。謝展鵬則供稱，僱主黃勝榕沒苛待或剝削外傭的不良紀錄，而入境處審批簽證時，會考慮僱主是否有不良紀錄，亦會向勞工處轉介與工作內容相關投訴。

勞工處高級勞工事務主任馮麗卿作供稱，在警方就事主死亡個案聯絡勞工處前，處方不曾接觸事主的個案。而外傭若與僱主有工作內容、工時等糾紛，勞工處可免費協助調停，惟大部分投訴皆與外傭離職後的權益、假日補薪等有關，針對工時投訴則「唔係話好多呢啲極端例子」。研訊所有證人作供完畢，押後今午結案陳辭。

【案件編號：CCDI 663/17】

（死因研訊）

相關字詞﹕勞工處 入境處 猝死 外傭 死因研訊

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