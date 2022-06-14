居屋攪珠 料第四季揀樓

白表超額37倍 綠表13倍

居屋及白居二昨攪珠，居屋首10個中籤號碼依次為00、47、08、11、29、16、09、72、64和36；白居二首10個中籤號碼則為67、83、25、54、28、12、68、30、90和23。有關號碼是「申請書編號」最後兩個數字。

房委會預計今年第四季開始就今期居屋揀樓及白居二成功申請者發信。

房委會共收到25.2萬份居屋申請表，包括約20.3萬份白表和約4.9萬份綠表，分別超額近37倍及近13倍，另接約11.7萬份白居二申請表，相對4500個配額，超額25倍。

白表單身者首籤料44%機會揀樓

今期居屋預留2700個長者家庭配額和900個一人申請者配額，房委會指出，居屋白表家庭申請佔白表申請總數約四成，綠表家庭申請佔綠表申請總數約八成，依此粗略推算，編號00的白表一人申請者可揀樓機會僅約44%，至於綠表一人申請者則首3個中籤號碼有機會揀樓。

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，今期居屋申請反應仍算熱烈，而超額認購倍數較上兩期回落與今期單位數量和選擇較多有關。