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病人資料當垃圾棄 康健3月始通報 私隱署轟欠保障意識 公司：已處分員工採補救措施

【明報專訊】醫療紀錄涉及大量病人私隱，個人資料私隱專員公署昨日發表報告，稱康健醫療及牙科服務有限公司於去年3月中，有清潔工將一個載有294名病人醫療紀錄的紙箱當廢物棄置，當中涉及病人姓名、電話號碼、身分證號碼、地址和出生日期等個人資料。私隱專員鍾麗玲批評，康健員工的個人資料保障意識欠奉，並且欠缺有效資料保障政策及程序，亦對康健事後近3個月後通報事故表示遺憾。

康健回覆查詢稱，事後已內部調查及採取補救措施，對涉事人員紀律處分並主動通報，向受影響者致歉。康健又稱已致力完善有關處理個人資料之相關政策、程序及員工培訓，防止類似事件再發生。

涉294人 292多年未再光顧

私隱公署去年6月收到康健的資料外泄事故通報，稱旗下位於炮台山的醫務中心去年3月中旬意外棄置一個載有病人醫療紀錄的紙箱，較事件發生拖延3個月。有關資料涉及294名病人，其中292人過去7年未曾光顧該醫務中心，屬陳舊紀錄，餘下二人則曾於2019年求診。

置垃圾桶旁 清潔工當垃圾

根據調查，該紙箱位於垃圾箱旁，有清潔工將紙箱當作垃圾棄置，資料涉及病人姓名、電話號碼、身分證號碼、地址、出生日期、診斷紀錄、使用藥物紀錄及實驗室結果等。

私隱專員鍾麗玲表示，從該中心閉路電視紀錄可見，當時紙箱打開，清潔人員應該可以清晰看到紙箱裝載的是醫療文件。

鍾麗玲批評，康健員工的個人資料保障意識欠奉，欠缺有效資料保障政策及程序，以及欠缺提供個人資料保障方面的員工培訓，導致紙箱在可避免的情况下被棄置，違反《私隱條例》有關個人資料保安的規定。

逼外賣員登記身分證涉違規

鍾稱已經對康健發出執行通知，指示糾正及防止違規行為，亦對康健在事發接近3個月後才通報資料外泄事故表示遺憾；並提醒機構懷疑或發生資料外泄事故時，應盡快向私隱公署通報。

另外，私隱公署2016至2021年共接獲731宗有關物業管理界別的投訴，私隱專員就近期接獲的4宗投訴發表報告，其中筲箕灣東旭苑的怡信物業管理有限公司，強制要求外賣員出示身分證作訪客登記才可進入大廈，外賣員曾經提出以職員證證明身分，卻遭物管人員拒絕。

物管簽收表格沒遮 途人任睇

負責上水清河邨的創毅物業服務顧問有限公司在派發口罩活動中，沒有覆蓋寫有領取口罩業戶姓名、地址等的共用簽收表格，途人亦可清楚看到這些資料。

鍾麗玲表示，物管公司應該提供侵犯私隱程度較低的選項，例如容許外賣員以員工證證明身分，若訪客目的是探訪，亦可聯絡住戶確認身分，不鼓勵大廈保安員查看對方的身分證，但是物管公司負責大廈保安，若要抄寫幾個號碼則可以理解，「不是一定不可以」。鍾麗玲稱，該4間物管公司分別違反了《私隱條例》下保障資料原則有關個人資料的規定（見表）。

相關字詞﹕鍾麗玲 私隱專員公署

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