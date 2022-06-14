香港仔悅群之家5院友染疫 曾社區活動

社署正定期為安老及殘疾院舍院友做核酸檢測，其中「扶康會悅群之家」5名院友前日檢測呈陽性，其中3人同房，5人均曾於社區活動，料因此感染；36名院友須檢疫。全院院友已打新冠疫苗，至少18人已打3針，兩人因曾染疫而只打1針。衛生防護中心將替患者做病毒基因分析，了解是否本地流行變異病毒株。

聯合精神科4人中招 一曾赴員工聚會

聯合醫院精神科過去兩日有3名護士及1名支援人員染疫，其中一名護士前日發病並檢測陽性，早前出席脫口罩的員工聚會，同場其餘23名員工須檢疫；其餘3職員昨檢測陽性。

醫管局總行政經理李立業昨稱，3名染疫護士負責外展工作，該院精神科臨牀服務不受影響，他再提醒醫護應避免出席聚餐，即使出席亦應避免飲食時交談。

9人染疫 灣仔跳舞校停課

另有跳舞學校疑現感染群組，「Hong Kong Funky Dance Centre」負責人吳先生向本報稱，灣仔分校1名導師及8名學員染疫。該男導師6月7日最後一天上班，當日為兩班、每班各10多人授課，8日通知校方被列緊密接觸者，翌日快測陽性，校方其後陸續得悉學員染疫。吳強調師生上課時有戴口罩，灣仔分校前日黃昏起停課，佐敦及觀塘分校昨黃昏停課清潔，3校均停課至周五。

（新冠疫情）