專科須疫苗通 無打針長者被拒入伊院查詢 院方：沒市民因不符要求被拒求診

伊院日間醫療中心設新舊翼，舊翼設內科、婦科等專科門診，新翼設耳鼻喉科，但昨早僅舊翼地下門外有保安檢查疫苗通，新翼地下及樓上的耳鼻喉門診部門外則未見到。本報記者昨早10時起在中心舊翼地下觀察約兩個半小時，近百人向保安展示疫苗通後准進入，5人疫苗通為無效的紅色，保安向他們派發解釋疫苗通要求的單張後讓其進入。

部分部門未納要求 處同一大樓仍要出示

不過亦有需長期覆診的長者欲到舊翼大樓查詢時被拒。70多歲的王伯患心律不正，因憂心肌炎等副作用而沒打針。他指查詢抽血日期「5分鐘就可出來」，以為沒打針及檢測亦可進入，惟保安最終以他未能出示疫苗通為由拒絕。王伯沒智能電話，他稱保安僅說「要掃安心出行，沒打針不能進入」，沒提及可以檢測取代。

另外，政府早前公布疫苗通安排不適用於普通科門診、遺傳輔導診所等，惟未列明職業治療、足病診療等提供專職醫療服務部門是否同樣實施。記者昨發現毋須疫苗通的遺傳輔導診所，以及未知須否疫苗通的物理及職業治療部均位於伊院日間醫療中心大樓內，但保安未向進入者查詢往何處，一律要求出示疫苗通。

輪椅者須足病診療 問安排未獲覆

以輪椅代步的長期病者李志雄沒打針，明天需到將軍澳醫院足病診療部覆診。他上周三已致電診所查詢部門有否疫苗通安排，至昨未獲回覆，故特地外出做核酸檢測，他指輪椅人士外出做核酸檢測很麻煩，惟為免無法覆診，無奈接受安排。

伊院回覆查詢時稱，昨沒有市民因不符疫苗通要求被拒進入專科門診診所求診，而新翼專科門診的職員除在診所門外，亦會在詢問處為病人登記資料時檢查疫苗通。

醫局：入專科診所範圍須符要求

被問到提供專職醫療服務的部門須否疫苗通，及同一大樓有獲豁免及須疫苗通的醫療處所時怎處理，醫管局指病人到專科門診求診或進入診所範圍時須符疫苗通要求，而上述個案提及的將軍澳醫院，其足病診療部不屬專科門診診所範圍，故疫苗通安排不適用。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為首日運作未太影響病人求診，有人被拒進入醫院屬個別情况，但醫院應更彈性處理，如可嘗試在病人不進入醫院情况下提供協助。對於有毋須使用疫苗通處所位於專科門診診所範圍內，他認為若市民表明所到診所毋須使用，保安應放行。

（新冠疫情）