病毒繁殖率升穿2 新變種首入地盤 單日個案料月內破4位數 何栢良：風險可控

19宗疑新變種 3涉中九龍幹線地盤

衛生防護中心昨公布新增737宗陽性個案，在19宗疑涉BA.2.12.1的本地個案中，4宗與早前個案相關，其餘15宗源頭不明，當中3宗的患者於何文田中九龍幹線地盤工作，有兩人互相認識，當局不排除3人共用更衣室，正進一步了解情况，包括地盤工友總數等，亦有個案反映約5至6名工友共用更衣室。

「散發」15區 歐家榮料傳播鏈眾多

本港累計錄得約140宗BA.2.12.1本地個案，太古城麥當勞及會展相關個案佔約54宗，另逾40宗源頭不明，分佈15區，餘下為源頭不明個案的家居或密切接觸者。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮形容，個案分佈屬「散發性」，不少患者與其他個案沒流行病學關連，相信社區存在某程度隱形個案及眾多傳播鏈。

供抵港旅客檢疫的麗豪航天城酒店，繼早前一名房務員疑染Omicron BA.4或BA.5後，昨增兩名清潔女工染疫，均已打3劑疫苗。其中疑帶BA.4或BA.5的42歲患者6月10日快速測試及核酸檢測陽性，Ct值21，即病毒量較高，潛伏期曾到訪東涌東薈城「牛氣」；另一39歲患者未有病毒基因分析，最後於6月11日上班，同日核酸檢測陽性，Ct值35，即病毒量低，翌日現病徵。早前染疫房務員亦有兩名家人核酸或快測陽性。

航天城酒店兩清潔工染疫 源頭待尋

歐家榮說，最先染疫的房務員或因接觸檢疫者受感染，當局正向同時段入住、涉不同樓層的10名染疫住客做病毒基因分析，了解感染源頭。他指該酒店全體員工6月8日核酸檢測均呈陰性，包括兩名清潔工，兩人亦沒和染疫房務員接觸；另初步了解兩人會待檢疫客離開才入房工作，兩人曾互相接觸，當局會繼續調查並要求其他員工再做核酸檢測。

港大最新病毒即時有效繁殖率平均值回升至2.03，歐家榮形容過去兩周單日新增個案拾級而上，近日徘徊於700至800宗水平屬預期內，料再過一段時間將升至低4位數。他強調現時看不到入院、重症及死亡率等「嚴重指標」有升幅，會密切注視。

何：屬第五波餘波 嚴重危殆數沒升

何栢良在商台《在晴朗的一天出發》稱，料個案數字或於7月1日前升至4位數，甚至達2000至3000宗，惟料屆時逾七成合資格人口已打3針，相信醫療系統可應付。至於是否踏入第六波，他說現時本地流行Omicron分支而非新變種，認為現仍屬第五波疫情餘波，又謂近日醫院新增嚴重或危殆個案數字，與感染個案上升前未有明顯分別。翻查資料，過去兩周單日呈報死亡個案介乎0至4宗，新增嚴重及危殆個案維持0至3宗。

明報記者

（新冠疫情）