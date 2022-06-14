檢值千萬冒牌貨另類煙 海關拘5人

海關香園圍貨物組上月17日在一輛入境貨車上檢獲700多件市值逾18萬元的冒牌貨，包括衣物及鞋，60歲司機被捕；同月23日，該組於另一入境貨車上檢獲1300多件市值共42萬元的冒牌貨，包括衣物、鞋及手提電話，58歲司機被捕。同月25日，深圳灣貨物組於一輛入境貨車上檢獲1300多件市值逾35萬元的冒牌貨，包括手袋、手表及衣物，52歲司機被捕；至本月2日，該組發現一輛入境車輛的X光圖密度與報稱貨物不符，其後發現車上有2200多件冒牌貨，包括手提電話、電話配件、手表及手袋，以及9300件另類吸煙產品，市值520萬元，50歲司機被捕。

截入境貨車 搗物流中心店舖

海關又鎖定多間位於元朗、葵涌、土瓜灣及青衣的物流中心，再檢市值共540萬元的4000件冒牌貨，大部分將轉口到歐美及中東地區，其餘則於本地派遞。6月9日，海關搜查青衣一間物流中心，發現一個載有6件冒牌貨的包裹，包括女裝鞋、手袋及卡片套等。關員根據包裹上資料，搗破一間位於觀塘工廠大廈的冒牌貨店舖，檢獲230件冒牌貨，估計市值逾10萬元，57歲女負責人被捕。